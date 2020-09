Apple iOS 14 kommt heute noch

Anzeige

Bereits vor der gestrigen Apple-Präsentation war klar: Das iPhone 12 wird nicht Teil der Show sein. Trotzdem gibt es für iPhone-Fans interessante Neuigkeiten: Das große iOS-Update mit diversen neuen Funktionen und verändertem Design wird heute noch zum Download angeboten.

Dass Apple-Chef Tim Cook und sein Entwicklerteam gestern in ihrer Riege neuer Generationen von iPads und Apple Watches auf das Flaggschiff-Produkt iPhone verzichten mussten, war für die teils sklavischen Jünger der Produktlinie enttäuschend, aber angesichts des Jahresverlaufs auf dem internationalen Technikmarkt durchaus nachvollziehbar: Fast sämtliche Hersteller mit Zulieferern aus China mussten ihre Veröffentlichungspläne angesichts des Corona-Schluckaufs in der Produktion neu staffeln – auch Sony wird wohl von seiner heiß begehrten PlayStation 5 nicht so viele Exemplare ausliefern können wie geplant. Somit blieben abseits von der Apple Watch SE die überraschenden Highlights rar und die Präsentation der neuen Geräte gestaltete sich recht bündig.

Viel spannender ist indes die Entwicklung an der Software-Front: Das lange erwartete Update iOS 14 für die mobilen Geräte des Tech-Giganten soll heute endlich zum Download bereitstehen und diverse neue Funktionen mitbringen: Ein Bild-in-Bild-Playback soll das Multitasking gerade im Freizeitbereich erleichtern, während mit der „CarKey“-Funktion das iPhone zum Autoschlüssel wird. Darüber hinaus wird die Gestaltung des Home Screens über die Einbindung von Widgets revolutioniert – eigentlich schon ein alter Hut, nur verwehrte sich Apple bei seinem iOS lange dieser Entwicklung. Die angekündigte neue Navigations-Funktion speziell für Fahrradfahrer wird indes vorerst nur in USA und China nutzbar sein.