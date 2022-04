Apple räumt den App Store auf: Werden geliebte Apps verschwinden?

Apple plant, Spiele und Apps aus dem App Store zu entfernen, wenn diese nicht kürzlich aktualisiert wurden. Entwicklern bleiben 30 Tage Zeit, um ein Update einzureichen.

Mehrere App-Entwickler teilten Screenshots einer E-Mail, die an sie heraus ging und die auf das mögliche Entfernen ihrer App hinweist. Sie sagt aus, dass die App zu lange nicht aktualisiert worden sei und in 30 Tagen aus dem Verkauf ginge.

Als Gegenmaßnahme könnten Entwickler ein Update ihres Programms einreichen, um es weiterhin in Apples App Store und somit im Verkauf zu belassen. Der Text im geteilten Screenshot lautet:

This app has not been updated in a significant amount of time and is scheduled to be removed from sale in 30 days. No action is required for the app to remain available to users who have already downloaded the app.

You can keep this app available for new users to discover and download from the App Store by submitting an update for review within 30 days.

If no update is submitted within 30 days, the app will be removed from sale.

Nutzer „Protopop Games“ (@protopop) auf Twitter