MagentaTV: Apple TV+ jetzt auch auf diesen Geräten

Anzeige

Neuigkeiten aus dem Hause Telekom: Den Streamingdienst Apple TV+ gibt es jetzt auf allen MagentaTV-Geräten. Einen kleinen Haken hat die Sache allerdings immer noch.

Apple TV+ nun auch für MagentaTV-Boxen und Media Receiver

Via TV-Stick und Co. war Apple TV+ bekanntlich bereits für Telekom-Kunden zugänglich. Im Rahmen des letzten Software-Updates für die MagentaTV-Media-Receiver und -TV-Boxen wurde die Implementierung von Apple TV+ bereits vorbereitet. Nun ist es schlussendlich so weit. Ab sofort steht der Streamingdienst auch Nutzern dieser MagentaTV-Geräte zur Verfügung.

UHD-Support wird nachgereicht

Das einzige Manko, dass jetzt noch offen bleibt, ist der zunächst noch fehlende UHD-Support der Inhalte von Apple TV+. Laut der Telekom sollte das Feature aber nicht die Bereitstellung der App aufhalten. Man arbeite weiter daran, dies möglichst schnell nachzureichen, so ein Sprecher des Unternehmens gegenüber DIGITAL FERNSEHEN.

Telekom lockt mit Apple-Angeboten

Dazu bietet die Telekom all ihren Kunden (nicht nur MagentaTV-Nutzern) die Möglichkeit Apple TV+ drei Monate lang kostenlos zu testen. Über diesen Link können Interessierte Nutzer sich über das Angebot informieren.

Darüber hinaus läuft auch noch eine weitere Aktion der Telekom und Apple. Aktuell kann man sich MagentaTV mit der Streamingbox AppleTV 4K für sechs Monate gratis sichern, ehe handelsübliche Tarife zu Buche schlagen.

Hinweis: Bei einigen Verlinkungen handelt es sich um Affiliate-Links. Mit einem Kauf über diesen Link erhält DIGITAL FERNSEHEN eine kleine Provision. Auf den Preis hat das jedoch keinerlei Auswirkung.