AVM: Marktstart für neuen Triband-FritzRepeater 3000 AX mit Wi-Fi 6

AVM bringt mit dem FritzRepeater 3000 AX einen neuen Triband-Repeater jetzt auf den Markt, der auf der IFA 2022 vorgestellt wurde und das WLAN mit schnellem Wi-Fi 6 und intelligenter Mesh-Technologie erweitert.

Leistungsstark dank drei Funkeinheiten mit acht Antennen

Einfache Einrichtung per Tastendruck

Optimale Positionierung mit FritzApp WLAN

Dank der drei Funkeinheiten mit insgesamt acht Antennen bietet der Triband-Repeater hohe Übertragungsraten von bis zu 4.200 MBit/s – sowohl zu den Endgeräten der Anwender als auch zum Router als Heimnetzzentrale. Mittels der zwei LAN-Ports können Nutzer zudem auch per Kabelverbindung Daten mit Gigabitgeschwindigkeit im Heimnetz verteilen. Im Zusammenspiel mit einer FritzBox spannt der FritzRepeater 3000 AX dank WLAN Mesh ein nahtloses Heimnetz auf, das selbst große Wohnungen mit vielen Zimmern optimal versorgen soll.

Auch mehrere, gleichzeitige Streaming- oder Gaming-Anwendungen sollen dabei stets flüssig laufen. Der FritzRepeater 3000 AX verfügt über ein aufrecht stehendes Gehäuse für eine optimale Sende- und Empfangsleistung. Mit dem FritzRepeater 3000 AX ergänzt AVM sein Angebot zur modularen Erweiterung des Heimnetzes um ein sehr leistungsstarkes Mesh-Produkt. Auch dank neu gestaltetem Design mit klarer Formsprache fügt sich der neue Repeater ideal ins bestehende Wi-Fi-6-Portfolio mit FritzRepeater 1200 AX und FritzRepeater 6000 ein.

Triband und Wi-Fi 6 als starkes Team fürs Heimnetz

Der FritzRepeater 3000 AX verfügt über drei Funkmodule – eines im 2,4-GHz-Band und zwei weitere im 5-GHz-Band. Wie für Triband-Repeater von AVM üblich, dient auch hier ein 5-GHz-Modul ausschließlich für die drahtlose Kommunikation mit der FritzBox als Mesh-Zentrale. Für eine stabile Verbindung stehen diesem Modul vier Streams zur Verfügung. Die Verbindung zu den Endgeräten übernehmen die zwei weiteren Funkmodule mit jeweils zwei Streams. Somit ist eine Datenrate von bis zu 4.200 Mbit/s möglich.

Der FritzRepeater 3000 AX unterstützt den Standard Wi-Fi 6 und kann somit viele Clients gleichzeitig mit den jeweils nötigen Datenraten versorgen – auch in dicht bewohnten Umgebungen mit vielen benachbarten WLANs. Über zwei LAN-Ports können Nutzer außerdem netzwerkfähige Geräte per Kabel mit Gigabitgeschwindigkeit einbinden. Dank Features wie Crossband Repeating, Mesh Steering und Self-Healing-Funktion sorgt das Fritz WLAN Mesh jederzeit für optimale Übertragungsraten. Die Einrichtung im WLAN Mesh mit einer FritzBox verläuft dabei per Tastendruck. Die FritzApp WLAN unterstützt beim Finden der richtigen Position in Haus und Wohnung.

Da der FritzRepeater 3000 AX auch mit Routern anderer Hersteller zusammenarbeitet, können Nutzer ihr Heimnetz hier ebenfalls schnell erweitern. Der FritzRepeater 3000 AX ist ab nächster Woche zu einem Preis von 189 Euro (UVP) im Handel verfügbar.

Die technischen Details des FritzRepeater AX 3000 im Überblick

Triband-Repeater für WLAN Mesh mit Wi-Fi 6

Für FritzBox und WLAN-Router anderer Hersteller geeignet

Verfügt über drei Funkeinheiten mit insgesamt acht Antennen: 2x 5 GHz (4×4/2×2) und 1x 2,4 GHz (2×2)

Datenrate von bis zu 4.200 MBit/s im WLAN: 2.400 und 1.200 MBit/s bei 5 GHz sowie 600 MBit/s bei 2,4 GHz (80 MHz Kanalbandbreite, 160 MHz bei 5 GHz wird ebenfalls unterstützt)

Dedizierter 5-GHz-Backbone zum Router

Unterstützung von älteren WLAN-Standards

Intelligente Mechanismen wie Mesh Steering sorgen für optimales WLAN

Unterstützt den WLAN-Verschlüsselungsstandard WPA3

2x Gigabit-LAN-Anschluss

FritzApp WLAN für optimale Positionierung

Einrichtung einfach per Tastendruck

FritzOS mit WLAN-Gastzugang, Zeitschaltung etc. sowie für regelmäßige Updates

Herstellergarantie: 5 Jahre

Ab nächster Woche für 189 Euro (UVP) erhältlich

Quelle: AVM

