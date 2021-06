FritzOS 7.27 – Update jetzt für mehrere Fritzboxen verfügbar

Anzeige

Seit Montag stellte AVM neue Firmware-Updates für einige Fritzbox-Modelle bereit. Mit den jeweiligen Aktualisierung wird das FritzOS auf Version 7.27 geupdatet.

Am 31. Mai machte AVM zuerst das Firmware-Update für die Fritzbox 3490 verfügbar, das modellbedingt mit deutlich weniger Features aufwartet als die weiteren Modelle. Am selben Tag wurde auch das Update für die Fritzbox 7520 veröffentlicht. Am 1. Juni erschien die neue Firmware für die Fritzbox 7580 und am heutigen 3. Juni folgten dann die Updates für die Modelle Fritzbox 6660 Cable und Fritzbox 6591 Cable. Damit ist für die genannten Geräte die Version 7.27 des FritzOS die aktuellste. Zu den Änderungen in der neuen Version zählen diverse Verbesserungen für die Bedienung, auch einige Fehler vor allem bei der Benutzung von WLAN und VPN wurde behoben. Dazu kommen einige Fehler bei der Telefonie und der Fax-Funktion sowie beim Push Service, die mit dem Update behoben wurden.

Nach Angaben des Herstellers AVM werden bei jeder Aktualisierung der Firmware auch die Sicherheitsfunktionen der Geräte aktualisiert. Daher wird es grundsätzlich empfohlen, die Updates möglichst zeitnah auszuführen.

Die neuen Features der FritzOS-Version 7.27:

Priorisierung eines Computers beim Internetzugang leicht aktivierbar

FRITZ!Fon zeigt Wettervorhersage auf dem Startbildschirm

Lichtsequenz „Aufwachen/Einschlafen“ für den FRITZ!DECT 500 und kompatible DECT-LED-Lampen

Gutes Raumklima mit FRITZ!DECT 440 – Luftfeuchtigkeit leicht im Blick

FRITZ! Smart Home unterstützt nun auch kompatible Rollladensteuerungen

Für das in FRITZ!Box integrierte Faxgerät gibt es ein Journal für empfangene und gesendete Telefaxe

Zahlreiche Verbesserungen der Bedienoberfläche für die Nutzung von Telefonbuch, Rufumleitungen und Rufsperren

Diese Feature-Liste gilt nicht für das Modell Fritzbox 3490. Für dieses Modell verspricht die neue Firmware neben diversen Bugfixes und Verbesserung als neues Feature nur die vereinfachte Aktivierung der Priorisierung von Computern beim Internetzugang. Die ausführliche Liste aller Neuerungen und Features der neuen Firmware für die verschiedenen Fritzboxen findet sich bei AVM auf der Herstellerseite.

