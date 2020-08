LG integriert Amazons Alexa in ausgewählte Fernseher

Anzeige

„Alexa, wie wird das Wetter heute?“: Bei ausgewählten LG Fernsehern kann ab jetzt Amazons Sprachsteuerung Alexa genutzt werden.

Wie LG Electronics angekündigt hat, soll die Amazon Alexa-Sprachsteuerung nun in ausgewählte OLED und NanoCell ThinQ Smart TVs aus diesem Jahr integriert werden. Mit diesem Update sollen Kunden nun direkt über ihren Fernseher mit dem cloudbasierten Sprachdienst Alexa sprechen können, um Musik abzuspielen, Nachrichten zu hören, das Wetter abzurufen, ihr Smart Home zu steuern und Spiele zu spielen – ganz ohne Fernbedienung. Zudem unterstützen Alexa-Funktionen die Nutzung von Smart Home-Kameras, Timern, Alarmen, Erinnerungen, Ankündigungen und Benachrichtigungen.

Die Alexa Hands-Free-Sprachsteuerung ist über ein Firmware-Upgrade auf acht LG TV-Modellen aus diesem Jahr verfügbar, darunter die 8K-Fernseher der LG OLED Signature ZX-Serie, die 4K-Fernseher der LG OLED WX-Serie „Wallpaper“, die 4K-Fernseher der LG OLED GX-Serie „Gallery“ und die Modelle der 8K-Fernseher LG Nano99.

Kunden, die sich erst gegen die Installation automatischer Firmware-Updates entschieden haben, können das Update genehmigen, wenn sie dazu aufgefordert werden oder das Update im Menü unter TV-Einstellungen aufrufen.

Um die Nutzung von Alexa zu starten, kann man den Sprachdienst entweder durch langes Drücken der Prime Video-Taste installieren, oder die Alexa-App von der LG TV-Startbildschirm-Menüleiste aus aufrufen. Sind die Installation und Anmeldung erfolgreich, können Kunden freihändig mit Alexa interagieren, indem sie einfach „Alexa“ sagen, gefolgt von einem Befehl.

So können sich Kunden zum Beispiel mit dem Befehl „Alexa, stelle den Timer auf 30 Minuten“ während sie ihre Lieblingsserie schauen an das Abendessen erinnern lassen. TV-Erinnerungen für die ganze Familie sind so möglich. Darüber hinaus kann Alexa zum Wetter oder zum Lieblingssong befragt werden.

Auch die Push-to-talk-Funktion kann nach wie vor verwendet werden, indem man die Prime Video-Taste auf der Magic-Fernbedienung gedrückt hält. Alle verfügbaren Alexa-Funktionen funktionieren sowohl im Freisprech- als auch im Push-to-talk-Modus.

Besitzer von LG OLED ZX, WX, GX und LG NanoCell99 können sich freuen: Amazon Alexa kann ab jetzt aktiviert werden, um direkt mit dem Fernseher zu kommunizieren. Weitere Informationen über die LG OLED-Fernseher findet man auf der Website von LG.