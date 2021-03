LG OLED: Update soll Schwarzwert-Problem verringern

Anzeige

Ein neues Update von LG soll Probleme mit angehobenen Schwarzwerten im VRR-Modus bei OLED TVs aus dem Jahr 2020 zumindest verringern.

VRR, im Englischen „Variable Refresh Rate“, ist ein Feature von HDMI 2.1, das vor allem für Gamer interessant ist. Durch VRR soll das Zocken an einer Konsole angenehmer und stotterfrei werden. Denn ungleichmäßige Framerates sollen durch die Synchronisation der Bildraten von Grafikkarte oder Spielekonsole und TV ausgeglichen werden. Doch die Funktion hat ihre Schwachstellen und läuft derzeit wohl auf keinem TV perfekt, wie man diversen Berichten im Netz entnehmen kann.

Ankündigung in USA & UK

Auch an den OLED TVs von LG soll es zu einer fehlerhaften Gammakurve und so zu unerwünschten angehobenen Schwarzwerten gekommen sein, wenn man VRR aktiviert hat. Nun naht jedoch offenbar eine Lösung: LG will noch diese Woche ein Update für LG OLEDs von 2020 bringen. Dazu gehören die Modelle CX, BX, GX und ZX. So berichtete es gestern die Seite Flatpanels HD.

Auf der LG-Support-Seite für die USA und UK sei die Firmware bereits vorgestellt worden. Nun soll es auch bald in Deutschland soweit sein.

„Fine Tune Dark Areas“

Durch das Update könne man künftig die Schwarzwerte im VRR-Modus selbst einstellen. Nämlich über die Option „Fine Tune Dark Areas“. Allerdings könne das Problem so lediglich verringert und nicht vollständig behoben werden.

Versionsnummern der neuen Firmware von LG:

LG OLED55BX, OLED65BX: firmware ver. 03.21.80

LG OLED48CX, OLED55CX, OLED65CX, OLED77CX: firmware ver. 03.21.18

LG OLED55GX, OLED65GX, OLED77GX: firmware ver. 03.21.18

LG OLED77ZX, OLED88ZX: firmware ver. 03.11.40

Übrigens: Auch Besitzer eines LG OLED von 2019, die dasselbe Problem mit den VRR-Werten haben, sollen bald aufatmen können. Denn laut Flatpanels HD feile LG auch hier an einem Update. Nur könne man noch nicht sagen, wann es soweit sei.