Nach 3G-Aus: Zeit für nächste veraltete Mobilfunk-Technologie läuft bald ab

Wieder ist es an der Zeit, sich von einer veralteten Technologie zu verabschieden: Auf die diesjährige 3G-Abschaltung folgt das Ende der MMS.

Es gab eine Zeit, in der war der Multimedia Messaging Service (MMS) die einzige Möglichkeit, Bilder und Fotos von unterwegs vom eigenen Handy an andere Geräte oder an E-Mail-Empfänger zu senden. Europapremiere feierte der MMS-Dienst im April 2002 im Vodafone-Netz. Mit dem Start der MMS entfiel auch die Beschränkung auf 160 Zeichen pro SMS. Auch farbige Fotos, Musik oder Töne ließen sich als Multimedia-Nachricht versenden.

Keine Chance gegen Messenger

Mit dem veralteten und kaum noch genutzten MMS-Dienst ist im Vodafone-Netz jetzt bald Schluss. Und zwar am 17. Januar 2023. Uneingeschränkt funktioiert der Dienst gar nur noch bis Ende Dezember 2022. Für Geschäftskunden wird Vodafone im

Bedarfsfall individuelle Lösungen anbieten. Auch die Telekom peilt einen Abschaltungstermin am nächsten Jahreswechsel an. Messenger wie WhatsApp, Telegram, Facebook-Messenger oder Threema haben dem Multimedia Messaging Service längst den Rang abgelaufen.

Nach 3G-Abschaltung folgt nächstes Jahr auch die MMS

Technisch erfolgt der Versand einer MMS wie bei einer SMS über das mobile Datennetz im 2G-, 4G oder 5G-Netz. Ein Datentarif ist dabei nicht notwendig. Ein MMS-Bild wird zunächst auf dem Handy komprimiert, dann an das zentrale Multimedia Messaging Center weitergeleitet und von dort dann an den Empfänger gesendet. Während ein Smartphone-Foto heute mehrere Megabyte groß sein kann, beträgt die Maximalgröße eines MMS-Fotos in allen deutschen Netzen nur 300 Kilobyte, also 0,3 Megabyte. Fotos, die per MMS versendet werden, kommen somit aufgrund der Kompression in einer geringeren Auflösung beim Empfänger an.

