Neue Fritzbox jetzt bei Vodafone verfügbar

Der neue Kabel-Router Fritzbox 6690 ist ab sofort bei Vodafone verfügbar, wie das Unternehmen am Dienstagnachmittag mitteilte.

Neukunden können den Premium-Router laut Vodafone in Verbindung mit einem Red Internet & Phone Cable- oder CableMax-Tarif zu monatlich 7,99 Euro mieten. Aber auch Bestandskunden sollen auf den neuen Router wechseln können.

Ein Upgrade von der Vodafone Station auf die Fritzbox 6690 sei jederzeit möglich; ein Wechsel von der Fritzbox 6660 zur Fritzbox 6690 nach Ablauf der Mindestvertragslaufzeit von 6 Monaten, so das Unternehmen. In beiden Wechsel-Szenarien fällt jedoch eine Geräte-Tauschgebühr in Höhe von 29,99 Euro an.

Technische Merkmale der Fritzbox 6690

Telefonanlage mit DECT-Basis

DOCSIS 3.1 für Gigabit-Geschwindigkeit

WiFi 6 fähig

1x 2,5-Gigabit-LAN-Anschluss

3x 1-Gigabit-LAN-Anschluss

2x USB-3.0-Anschluss

Mesh fähig

Weitere Details zum Gerät findet man auf der Seite des Anbieters.

Quelle: Vodafone

Bildquelle: fritzbox6690cable_: AVM