HD Plus jetzt mit neuen Funktionen

TV-Tipps, Jetzt Live und Favoritenlisten: Seit gestern sind die neuen HD Plus Funktionen in der HD Plus TV App verfügbar.

HD Plus baut die Funktionen in der App weiter aus. Erst gestern sind drei neue Anwendungen über die Nutzeroberfläche der App in den entsprechenden TVs von Samsung, Vestel und Panasonic dazugekommen.

Nun kann man sich Favoritenlisten erstellen und über die neue Homebar-Kachel „Jetzt live“ über das live TV-Programm informieren. Auch neu: „TV-Tipps“ mit Empfehlungen zu Sendungen. Nutzer sollen entsprechend in der Bedienoberfläche über die Neuerungen informiert werden.

Favoritenlisten

Die erste Neuerung umfasst die „Favoritenlisten“. Dafür werde eine aus Sendern zusammengestellte Liste erzeugt, die auf die persönlichen Bedürfnisse zugeschnitten sein soll. Unter dem Punkt Senderliste in den Einstellungen können Nutzer so mehrere „Favoritenlisten“ anlegen.

„Favoritenliste“

Zudem sollen die Sender dort in Unterkategorien wie Hauptsender, dritte Programme, Spartensender und News angezeigt werden. Dokus, Sport, Musik, Sky Sender sind weitere Kategorien. Durch Anklicken werden die Sender einer Liste zugewiesen.

Mithilfe der zusätzlichen Wahlmöglichkeit „Senderoptionen“ können Nutzer außerdem Einstellungen für einzelne Sender verändern. Also können beispielsweise festlegen, ob SD oder HD und welcher lokaler Sender der dritten Programme angezeigt werden soll. Dank den Voreinstellungen unter Senderoptionen werde die Liste somit deutlich übersichtlicher.

Zwei neue Homebar-Kacheln

1. „Jetzt Live“

Über die neue Funktion „Jetzt live“ können Zuschauer das Live TV sozusagen „filtern“ und so einen Überblick über das gerade laufende Programm erhalten. Dabei kann man entweder aus der angezeigten gesamten Senderliste wählen, oder nach Genre sortiert, alle im Moment verfügbaren Sendungen anzeigen lassen.

„Jetzt Live“

Unter „Alle Sender“ kann darüber hinaus auch eine existierende Favoritenliste ausgewählt werden. Die Anzeige der Live-TV Sendungen für die Funktion „Jetzt Live“ soll sich dann entsprechend anpassen.

2. „TV-Tipps“

Die „TV-Tipps“, das sind die TV Highlights des Tages mit Beschreibungstext. Sie ähneln also Empfehlungen in einer Programmzeitschrift. Die Tipps sollen dann in der Reihenfolge der Senderliste angezeigt werden.

„TV-Tipps“

Informationen zu den sogenannten bestehenden Komfortfunktionen der HD Plus TV App gibt es online.