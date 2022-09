Amazon kündigt neue Kindle-Generation an

Anzeige

Amazon hat die nächsten Modelle von Kindle und Kindle Kids angekündigt mit hochauflösendem 300 ppi-Display, Laden über USB-C und doppelter Speicherkapazität.

Der bisher leichteste und kompakteste Kindle bietet laut Amazon Premium-Funktionen zu einem Preis ab 99,99 Euro. Dazu zählen ein hochauflösendes 6-Zoll-Display mit 300 ppi, Laden über USB-C, eine längere Akkulaufzeit von bis zu sechs Wochen und Platz für tausende Bücher dank einer im Vergleich zur vorherigen Generation verdoppelten Speicherkapazität. Über dieselben Funktionen soll auch der Kindle Kids verfügen, der darüber hinaus eine kindgerechte Hülle, die Zwei-Jahres-Garantie sowie eine einjährige Mitgliedschaft bei Amazon Kids+ enthalten soll. Beide Produkte können ab heute vorbestellt werden und werden ab dem 12. Oktober ausgeliefert.

Die leichtesten und kompaktesten Kindle-Modelle

Der Dunkelmodus und das verstellbare Frontlicht sollen für ein angenehmes Leseerlebnis bei allen Lichtverhältnissen sorgen. Ebenfalls mit an Bord sind Funktionen wie X-Ray, das Details über Personen oder Orte in Büchern liefert, und ein integriertes Wörterbuch. Die vereinfachte Einrichtung über die Kindle-App für iOS und Android erlaubt es laut Hersteller, das Gerät in weniger Schritten als bisher zu registrieren.

©Amazon Newsroom – Die neue Kindle-Generation von Amazon soll leichter sein und mehr Speicher haben

Kindle und Kindle Kids sollen die leichtesten und kompaktesten Kindle-Modelle sein. Der neue Kindle verfügt über 16 GB Speicherkapazität. Amazon Kids+ bietet zudem Buchreihen wie Harry Potter, Schule der Magischen Tiere, Die Drei ???, Beast Quest oder TKKG, Klassiker wie Meister Eder und sein Pumuckl oder die Leselöwen-Reihe. Eltern können über das Amazon Eltern Dashboard Bücher aus ihrem Konto zur Bibliothek ihres Kindes hinzufügen.

Kindle Kids bietet auch Hörbücher und Hörspiele

Wenn Kinder ein Buch lieber anhören möchten anstatt es zu lesen, können sie ihren Kindle Kids mit einem Bluetooth-Lautsprecher oder -Kopfhörer verbinden. Bei Amazon Kids+ sind diverse Audible Hörbücher und Hörspiele verfügbar. Das Eltern Dashboard bietet Kontrollmöglichkeiten, um etwa Lese- oder Schlafenszeiten festzulegen. Zusätzlich zu den Amazon Kids+-Inhalten sollen Eltern so die Möglichkeit haben, ihren Kindern Zugriff auf einen digitalen Shop mit weiteren Büchern und Comics zu geben. Hat ein Kind einen Titel angefragt, genehmigen die Eltern den Kauf oder Download. Der integrierte Vokabeltrainer liefert Definitionen zu unbekannten Wörtern und hilft durch Lernkarten den Wortschatz zu erweitern. Zudem steht für viele Bücher die optionale Schriftart „OpenDyslexic“ zur Verfügung, die manche Leser mit Lese- und Rechtschreibschwäche bevorzugen.

Preise und Verfügbarkeit

Der neue Kindle mit 16 GB ist in den Farben Schwarz und Blau ab 99,99 Euro erhältlich. Stoffhüllen werden in Schwarz, Rosa, Blau und Grün angeboten. Der neue Kindle Kids mit 16 GB ist für 119,99 Euro in Schwarz erhältlich. Eltern (und ihre Kinder) können aus drei Cover-Designs wählen: Weltraumwal, Einhorntal oder U-Boot. Für ein Jahr erhalten Kunden Amazon Kids+ ohne zusätzliche Kosten. Danach kostet die Mitgliedschaft pro Monat 4,99 Euro für Prime-Mitglieder und 7,99 Euro für Nicht-Prime-Mitglieder und kann jederzeit gekündigt werden. Kunden haben die Möglichkeit, dieselbe Amazon Kids+-Mitgliedschaft auf jedem kompatiblen Gerät zu nutzen, einschließlich Fire-Tablets, Fire TV-, Kindle-, iOS-, Chromebook- oder Android-Geräten.

Quelle: Amazon

Bildquelle: Amazon Kindle Produktansicht: Amazon

Kindle_Schwarz_06: Amazon