Neue Verbesserungen: Fritzbox 7580 bekommt Systemupdate

AVM hat gestern der Fritzbox 7580 ein Systemupdate verpasst. Für die Version OS 7.21 wurden einige Fehler behoben.

Erst vergangene Woche hat man das Update für die Fritzbox 7590 zur Verfügung gestellt (Digital Fernsehen berichtete), jetzt ist das Modell 7580 an der Reihe. Die behobenen Fehler sind dabei quasi identisch. Auch für die Box 7580 wurde unter anderem das Problem beseitigt, dass der bidirektionale Datentransfer zwischen DSL und Wlan zu gering ausfällt. Außerdem verbessert das Update die Wlan-Stabilität. Daneben konnte in der Vergangenheit in der Betriebsart „Mesh Repeater“ die Verbindung über 5 GHz zum Mesh Master sporadisch verloren gehen. Auch dieser Fehler soll nun mit dem OS 7.21 der Vergangenheit angehören. Geändert wurde laut AVM, dass die Stärke eines neu vergebenen Kennworts mindestens mit „mittel“ bewertet sein muss.

Das Update bringt neben behobenen Fehlern neue Features mit. Laut Ankündigung wurde etwa das Übertragungstempo von VPN-Verbindungen fast verdreifacht. Eine Sprach-Verschlüsselung soll sicheres Telefonieren am Telekom-Anschluss ermöglichen. Für Online-Telefonbücher, Anrufbeantworter und Faxfunktion verspricht AVM mehr Komfort. Einen Überblick über alle Funktionen und Neuerungen des Updates bietet die AVM-Website. Auf der Seite finden Kunden auch Informationen zur Installation der Fritzbox-Updates.

Ausgewählte Leistungsmerkmale laut Herstellerseite:

Mehr WLAN-Sicherheit mit dem neuen Verschlüsselungsstandard WPA3

Gästen einen offenen WLAN-Hotspot anbieten, der Daten sicher verschlüsselt überträgt (OWE)

Mehr WLAN-Performance mit Mesh Steering und dem Mesh-Autokanal

Internetzugang für einzelne Geräte komfortabel aus- und wieder einschalten (Gerätesperre)

Übertragungstempo von VPN-Verbindungen fast verdreifacht

Sicheres Telefonieren am Telekom-Anschluss durch Sprach-Verschlüsselung

Mehr Komfort für Online-Telefonbücher, Anrufbeantworter, Faxfunktion

Smartes Telefonbuch zeigt am FRITZ!Fon passende Vorschläge bereits während der Nummerneingabe

Neue Produkte unterstützt: LED-Lampe FRITZ!DECT 500 und Vierfach-Taster FRITZ!DECT 440

Mehrsprachig: Sprachauswahl für die gesamte Benutzeroberfläche und FRITZ!Fon

Schnelleres FRITZ!NAS über ein Netzlaufwerk (\\fritz.nas) und mit neuer SMB-Version