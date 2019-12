Neue Xbox-Generation vorgestellt

2020 erscheint die neue Xbox-Generation: Microsofts Xbox-Chef Phil Spencer stellte auf den Game Awards die neue Xbox Series X vor.

Das Design lehnt sich an Mini-PCs und ältere Apple-Mac-Pro-Rechner an. Die Konsole mit Disc-Laufwerk kann vertikal und horizontal aufgestellt werden. Die Grafikleistung soll bei 12 TFLOPS liegen und die Gesamtleistung inklusive neuer CPU soll eine vierfache Leistungssteigerung gegenüber Xbox One X ermöglichen.

Für die Darstellung in Spielen patentiert Microsoft ein neues dynamisches Rendering-Verfahren, um hauptsächlich die Details zu rendern, die im aktuellen Frame am Bildschirm angezeigt werden. Neben ALLM und VRR soll Xbox Series X DLI (Dynamic Latency Input) unterstützen, um die Eingabeverzögerung auch durch das Spielrendering selbst zu minimieren.

Microsofts Ziel: Nicht nur grafisch beeindruckende Spielerlebnisse zu erschaffen, sondern auch die beste Spielbarkeit für professionelle Gamer zu ermöglichen. Auch einen ersten Trailer zur neuen Konsole stellte Microsoft neben der Ankündigung des Hellblade-Nachfolgers „Hellblade 2“ bereits ins Netz.

Erster Trailer zur neuen Konsole von Microsoft