Neuer HDMI-Streamer von Polytron wandelt HDMI in IP-Stream um

Anzeige

Von HDMI zu IP: Polytron ermöglicht mit seinem neuen HDMI-Streamer HDM 1 IP neue Signal-Übertragungswege und eine leichtere Handhabung.

Polytron erweitert mit dem HDMI-Streamer HDM 1IP sein Produktportfolio. Der HDM 1 IP wandelt die HDMI-Signale unter anderem von Kameras, Media-Playern und Set-Top-Boxen und anderen HDMI-Signalquellen in einen SPTS IP-Stream (SPTS = Single Program Transport Stream) um. So können HDMI-Signale schnell für das Internet aufbereitet werden. Außerdem lässt sich der HDMI-Streamer über den integrierten Web-Server komfortabel via Fernzugriff steuern sowie programmieren.

Der HDM 1 IP unterstützt laut Hersteller unterschiedliche IP-Funktionalitäten für das Ausgangssignal: So lässt sich für IPTV-Applikationen ein UDP/TRP (User Data Protocol, Real-Time Transport Protocol) Multicast-Signal erzeugen, oder mit Hilfe von HLS Unicast (HTTP-Livestreaming) eine HMDI-Quelle aktivieren. Management und Streaming erfolgen über eine RJ45 100 Mbit/s-Schnittstelle. Der HDMI-Eingang unterstützt alle Video-Auflösungen von 576i bis 1080p – bei der Wandlung sollen die HD-Videosignale ohne Verluste von Inhalt und Qualität erhalten bleiben. Der HDM 1 IP arbeitet auf Basis des Standards MPEG-4 AVC/H 264.

Geeignet ist der Polytron HDMI-Streamer aufgrund seiner vielseitigen Funktionalität besonders für lokale Video-Applikationen wie Überwachungskameras, Digital Signage, Infokanäle, Werbung, aber auch die Verbreitung eigener Inhalte. Der letzte Aspekt ist besonders für Menschen interessant, die mit Live-Streams arbeiten: Der erzeugte IP-Stream kann direkt auf einer Online-Plattformen wie Video-Konferenzen, Facebook Live oder YouTube Live veröffentlicht werden. Durch die kompakte Bauform (150 x 120 x 55 mm) benötigt der IP-Streamer wenig Platz und ist flexibel einsetzbar, sodass er auch bestehende Anlagen nachträglich erweitern kann. Darüber hinaus soll der Energieverbrauch des HDM 1 IP gering ausfallen, die Energieversorgung erfolgt über ein mitgeliefertes Steckernetzteil.