Neue Antennendosen von Polytron: Erfolgsserie PODO neu aufgelegt

Nach Umstellungen in der Prozesskette legt Polytron die hochwertige Klasse-A Antennendosen-Serie PODO neu auf. Die einzigartigen Sicherheitskrallen der Qualitäts-Antennendosen garantieren eine schnelle und sichere Montage der Dosen.

Die neuen PODO Antennendosen von Polytron bieten die beste Verbindung für zuverlässige und hochwertige Verteilsysteme. Zur Auswahl stehen eine BK-Stichleitungsdose PODO 4 U, BK-Durchgangsdosen PODO 10/13/16/19 U sowie eine SAT-Stichleitungsdose PODO 2 S und eine SAT-Twin-Dose PODO 2 ST. Zu den einzigartigen Features der PODO Antennendosen von Polytron gehört die Sicherheitskralle für eine schnelle und nach Unternehmensangaben zu 100 Prozent verletzungssichere Montage. Die Krallen sind beim Einsetzen in die Unterputzdose komplett versenkt.

Sicherheitskrallen sollen verletzungssichere Montage garantieren

So bleiben sie nicht hängen und die Kabelzuführung ist dadurch sehr vereinfacht. Erst wenn die Schrauben angezogen werden, fahren die beiden Krallen aus und ziehen die Antennendose in die Unterputzdose. So besteht ein sicherer und zentrierter Halt. Die geringe Einbautiefe von nur 21,5 mm bietet zudem mehr Bewegungsfreiheit und Platz für Kabelreserven bei der Installation. Mechanisch sind die neuen Antennendosen mit einem Zinkguss-Gehäuse ausgelegt, auf dem auch ein Hinweis für die korrekte Kabelvorbereitung zur Installation aufgedruckt ist.

Neue Polytron PODO-SAT-Stichleitungsdose mit verlängerter F-Buchse

Eine einfache und schnelle Anklemmtechnik durch Steck-Löseklemmen für den Innenleiter sowie die Klapp-Schraubschelle mit dem unverlierbaren, arretierbaren Scharnier zur Fixierung des Kabels vereinfachen die Installation zudem. Zum Schutz des Kabels sind die Kanten abgerundet. Bei der SAT-Stichleitungsdose sorgt die verlängerte F-Buchse laut Hersteller für eine einfachere Montage von F-Steckern. Die PODO Antennendosen sind breitbandig bis 2.200 MHz ausgelegt, verfügen über erstklassige Anschlusswerte und hervorragende Schirmungswerte gemäß Klasse A.

Lesen Sie bei Interesse ebenfalls den DIGITAL FERNSEHEN-Artikel vom 20. Januar „Nach drei Jahrzehnten neue Leitung Forschung und Entwicklung bei Polytron“.

Text: Polytron; Redaktion: bey

