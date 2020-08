Release-Datum bekannt: Xbox Series X schon bald erhältlich

Anzeige

Microsofts neue Xbox Series X kommt schon bald auf den Markt – rechtzeitig zu Weihnachten. Nur ein Top-Spiel fehlt zum Start: Halo Infinite.

Gerade erst wurde der Release des Rollenspiels Vampire: The Masquerade Bloodlines 2 auf nächstes Jahr verschoben und nun hat Microsoft gestern Abend mit der Ankündigung des Releasedatums der neuen Xbox Series X auch Halo Infinite auf 2021 verlegt. Es steht also fest: Im November kommt die neue Xbox auf den Markt, nur ohne Ego-Shooter Halo.

Laut Halo-Entwickler 343 Industries gebe es mehrere Gründe für die Verschiebung des Starts: Man brauche mehr Zeit für die Arbeit am Spiel und die Auswirkungen der Corona-Krise seien auch zu spüren. Die Leiterin von 343 Industries Bonnie Ross, bat die Fans bei Twitter um Entschuldigung. Auch wenn einige enttäuscht reagierten, stimmten viele Fans der Entscheidung zu.

Dennoch gibt es Grund zur Freude: Microsoft kündigte „mehr als 50 neue Spiele“ für die neue Xbox an. Zudem sollen über 40 ältere Spiele in einer optimierten Version an den Start gehen.