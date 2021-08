Samsung kann TV-Geräte aus der Ferne sperren

Anzeige

Samsung hat eine Funktion in all seine TV-Modelle eingebaut, die es ihnen ermöglicht das Gerät zu sperren. Das Feature soll nach eigenen Angaben Langfingern das Handwerk legen.

Bereits Anfang des Monats verkündete die Südafrika-Dependance von Samsung die Integration der sogenannten TV-Block-Funktion. Anlass hierfür war der mutmaßlich erste Einsatz der Fernsperre nach einem Einbruch in einem Samsung-Warenlager in Cato Ridge, Südafrika.

Die Funktion tritt in Kraft sobald sich ein gemeldetes Gerät mit dem Internet verbinden möchte. Die Identifikation der Produkte erfolge über die Seriennummer. In der Mitteilung ist die Rede von einer Verhinderung des Schwarzmarktes in Südafrika und über die Grenzen des Landes hinaus. Es darf also davon ausgegangen werden, dass die Funktion in allen TV-Modellen von Samsung implementiert ist.

Mike Van Lier, Director of Consumer Electronics at Samsung South Africa: „In Übereinstimmung mit unseren Werten […] werden wir in unserer Unterhaltungselektronik-Sparte strategische Produkte mit verteidigungstechnischer Sicherheit, speziell entwickelt und mit innovativen und intuitiven Geschäftstools, die für eine neue Herausforderung entwickelt wurden, kontinuierlich weiterentwickeln.“ Die Technologie soll laut Van Lier sowohl für die Industrie als auch für die Kunden von Nutzen sein. Damit meint er wohl, dass sich auch Kunden bei Samsung nach einem Diebstahl melden können.

Bleibt nur zu hoffen, dass die Block-Funktion nicht fälschlicherweise eingesetzt wird. Ansonsten hätte man nur noch ein großes schwarzes Rechteck im Wohnzimmer stehen.

Sollte dies passieren, kann man sich laut Samsung unter serv.manager@samsung.com mit dem Verkaufsbeleg für eine Entsperrung des betroffenen Gerätes melden.

