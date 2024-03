SD-Abschaltung: Polytron bewirbt Transcoder für nicht-HD-fähige Geräte

Der Kopfstellen-Hersteller Polytron wirbt für die Zeit nach der SD-Abschaltung für seine Transcoder-Module, die MPEG-4-Signale (HDTV) in MPEG-2-Signale umwandeln.

In einer aktuellen Pressemitteilung verweist Polytron auf die ARD, die ihre TV-Übertragung in SD-Qualität via Satellit Anfang Januar 2025 einstellen will (DIGITAL FERNSEHEN berichtete). HDTV feiert seinen Siegeszug. Damit endet auch die Ausstrahlung der Programme im MPEG-2-Standard, obwohl einige ältere Empfangsgeräte den MPEG-4-Standard gar nicht verarbeiten können, wie der Anbieter ausführt. Transcoder-Module sollen laut Polytron nun bei bestehenden Gemeinschafts-Empfangsanlagen und Verteilnetzen, die nicht auf den HD beziehungsweise MPEG-4-Empfang umgerüstet werden können, Abhilfe schaffen.

Mit besagten Transcodern sollen dann vorhandene Empfangsgeräte wie beispielsweise Bed-Side-Terminals in Krankenhäusern weiterhin genutzt werden können. Bei der Transcodierung werde, wenn überhaupt, die Video-Bit-Rate nur wenig verringert, sodass die HD-Qualität beziehungsweise die höhere Auflösung nahezu erhalten bleibe, so das Unternehmen.

Das können die Transcoder-Module von Polytron

Konkret wirbt Polytron für das Transcoder-Modul MPM 1333 für die MPX-Serie, die 16 Sat-Transponder in MPEG-2-Signale wandeln soll. Für die bevorstehende SD-Abschaltung will Polytron auch ein Set anbieten, das auf der MPX-Kopfstelle basiert und bereits betriebsfertig bestückt sein soll. Alle wichtigen Programme, die nur noch in MPEG-4 gesendet werden, sollen somit in MPEG-2 zur Verfügung stehen. Wie der Anbieter weiter erklärt, soll sich die MPX-Serie im 19 Zoll-Format für Empfang, Verarbeitung und Verteilung von TV- und Radioprogrammen über ein gemeinschaftlich genutztes Kabel- und/oder IP-Netzwerk eignen. Je nach technischer Anforderung kann man die Polytron-Kopfstellen mit entsprechenden Eingangs-, Ausgangs- oder Processing-Modulen bestücken und anpassen, wirbt der Hersteller.

Die 19 Zoll-Kopfstellen können laut Polytron zudem bis zu sechs Module aufnahmen und verfügen über zwei redundante Netzteile. Eine intuitive Web-Programmier-Oberfläche soll darüber hinaus für eine einfache Installation und Bedienung der MPX 106 D sorgen, kann man der Produktvorstellung entnehmen.