Start der Samsung Galaxy S23-Reihe: Telekom mit speziellen Angeboten

Das Samsung Galaxy S23, S23+ und S23 Ultra kann bei Telekom vorbestellt werden mit speziellen Angeboten des Anbieters.

Mit der neuen Samsung Galaxy S23-Reihe wirbt die Telekom mit den neuesten Flaggschiffen aus dem Hause Samsung an. Das leistungsstärkste Modell der S-Reihe soll das S23 Ultra sein mit seiner 200-Megapixel-Kamera für 8K-Videos. Je nach Modell gibt es die Smartphones in vier Farben: Phantom Black, Cream, Green und Lavender.

Die Telekom hat zum bevorstehenden Verkaufsstart der Samsung-Galaxy-S23-Reihe bereits einen Aktionszeitraum gestartet. Voraussetzung ist, dass die Kunden entweder verbindlich vorbestellen, ihre Altgeräte tauschen, ihren Vertrag verlängern oder einen neuen abschließen.

Alle Angebote für die S23-Reihe im Überblick:

Altgerät eintauschen:

Die Telekom wirbt für privaten Endkunden ab 18 Jahren mit der Möglichkeit, gebrauchte Smartphones einzusenden und zu verkaufen. Der Wert des Geräts wird dann beim nächsten Vertragsabschluss oder einer Vertragsverlängerung mit der Telekom verrechnet. Wer sein altes Smartphone bis zum 30. April 2023 über Telekom verkauft, soll folgende Aktionsboni erhalten:

150 Euro Ankaufsbonus beim Kauf eines Samsung Galaxy S23 Ultra

100 Euro Ankaufsbonus beim Kauf eines Samsung Galaxy S23, Samsung Galaxy S23, Samsung Galaxy S22

Mehr Speicher-Upgrade bei Vorbestellung:

Vom 1. bis zum 16. Februar soll beim Bestellprozess ein Upgrade auf die nächstgrößere Speichervariante und eine Vorbestellung ohne Aufpreis möglich sein. Das gilt laut Telekom für das Galaxy S23 in 128 GB, S23 + in 256 GB oder S23 Ultra in 256 GB.

Telekom Vertrag mit Zubehörgutschein abschließen:

Die Telekom gibt an, für jene, die bis zum 31. März 2023 zum Beispiel ein Samsung Galaxy S23 Ultra über die Telekom kaufen, einen Samsung-Zubehörgutschein im Wert von 150 Euro zur Verfügung zu stellen. Voraussetzung ist eine Vertragsverlängerung oder ein neuer Vertrag über eine Erst- oder Zweitkarte (MagentaMobil, Pluskarte, Business Mobil). Um den Gutschein zu erhalten, ist eine Registrierung inklusive eines Erwerbsnachweises bis zum 15. April 2023 unter aktionspromotion.de/samsung2023 erforderlich. Der Aktionsgutschein ist bis zum 30. April 2023 einlösbar.

240 Euro Cashback bei Kauf eines Samsung Galaxy S23 und Vertragsabschluss:

Neukunden können laut Telekom 240 Euro als Cashback erhalten. Dazu müssen sie im Aktionszeitraum einen neuen MagentaMobil Mobilfunk-Vertrag mit oder ohne Endgerät mit einer Mindestvertragslaufzeit von 24 Monaten abschließen. Um die Gutschrift zu erhalten, ist eine Registrierung über telekom.de/cashback-einloesen mit beigelegter Mobilfunkrechnung nötig. Der Betrag wird nach Ablauf der Widerrufsfrist auf das Girokonto überwiesen.

Preisübersicht:

Samsung Galaxy S23: Ohne Vertrag ist das S23 in der 128 GB Variante für 949 Euro erhältlich, mit 256 GB Speicher für 1.009 Euro. Zusammen mit dem Mobilfunktarif MagentaMobil L gibt es das Smartphone ab 1 Euro.

Samsung Galaxy S23+: Das Galaxy S23+ gibt es mit 256 GB für einen Preis von 1.199 Euro und mit dem Vertrag MagentaMobil M für 49,95 Euro.

Samsung Galaxy S23 Ultra: Das Smartphone S23 Ultra kostet in der 256 GB Variante 1.399 Euro, mit 512 GB 1.579 Euro. Im MagentaMobil L mit Premium Plus gibt es das Modell mit 256 GB ab 49,95 Euro. Das gilt laut Telekom bis zum 16. Februar 2023 auch für die Speichervariante mit 512 GB.

Quelle: Telekom

Bildquelle: Samsung Galaxy S23 Ultra: Deutsche Telekom