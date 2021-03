Telekom errichtet hunderte neue 5G-Standorte

Anzeige

Die Telekom macht weiter Tempo beim Mobilfunkausbau, kündigt der Anbieter heute an. Unter anderem hat man an hunderten Standorten 5G aufgebaut.

Wie das Unternehmen heute mitteilt, hat man in den vergangenen zwei Monaten in ganz Deutschland an 782 Standorten 5G-Kapazitäten aufgebaut. Dank DSS (Dynamic Spektrum Sharing) sei an diese Standorten zudem immer auch LTE nutzbar. Darüber hinaus habe man an 1.690 Standorten zusätzliche LTE-Kapazitäten geschaffen. Außerdem hat die Telekom laut eigenen Angaben 464 neue LTE-Standorte gebaut.

Die Bevölkerungsabdeckung bei LTE liege derzeit bei 98,7 Prozent, erklärt der Netzanbieter. Und auch 5G-Empfang sei im Netz der Telekom mittlerweile fast die Regel. Über zwei Drittel der Bevölkerung sollen inzwischen auf das 5G-Netz des Unternehmens zugreifen können.

Auf der Website der Telekom sollen Kundinnen und Kunden anhand der Mobilfunk-Versorgung überprüfen können, ob er oder sie von dem jüngsten Ausbau profitiert hat.