Telekoms 5G-Plan: „Bis 2021 mindestens die 20 größten Städte angebunden“

Nicht nur 4G (LTE) wird bei der Telekom intensiv ausgebaut. Auch beim neuesten Mobilfunkstandard 5G wird sich bis Ende 2020 noch einiges tun.

„Wir planen für dieses Jahr über 2.000 komplett neue Mobilfunkstandorte. Ergänzend werden wir an über 10.000 weiteren Standorten die Mobilfunkkapazitäten für unsere Kunden durch Erweiterungsmaßnahmen steigern. Im Rahmen dieser massiven Ausbauaktivitäten bringen wir auch 5G weiter nach Deutschland. Bis Ende 2020 werden so mindestens die 20 größten Städte in Deutschland angebunden.“, sagt Walter Goldenits, Geschäftsführer Technologie der Telekom Deutschland

Die Telekom hat in den vergangenen Wochen bereits an mehreren Hundert Standorten in ganz Deutschland 5G auf der Frequenz 2,1 GHz eingeschaltet. Dank dem Einsatz von DSS (Dynamic Spektrum Sharing) kann an diesen Standorten immer auch LTE genutzt werden.

Wer wissen möchte, ob er von den weiteren Ausbauplänen profitiert, kann auf der dafür eingerichteten Telekom-Webseite seine Mobilfunk-Versorgung prüfen.