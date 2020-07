Telekom nimmt hunderte neue LTE-Standorte in Betrieb

Anzeige

„Wir drücken beim LTE-Ausbau weiter aufs Tempo“, so Walter Goldenits, Geschäftsführer Technologie der Telekom Deutschland. Besonders drei Bundesländer stachen dabei hervor.

In den vergangenen zwei Monaten hat die Telekom deutschlandweit rund zwei LTE-Standorte pro Tag gebaut und dabei 126 LTE-Standorte neu ins Netz gebracht. Exakt 623 Standorte haben zusätzliche LTE-Antennen erhalten. Dadurch stieg die Kapazität im Netz und die Ausbreitung in der Fläche weiter an. Die Abdeckung der Bevölkerung mit LTE liegt bei 98 Prozent.

Spitzenreiter beim LTE-Ausbau in den vergangenen zwei Monaten war Bayern mit 255 neuen Standorten und Erweiterungen. Auf Platz zwei kommt Hessen mit 110, gefolgt von Rheinland-Pfalz mit 97 neuen Standorten und Erweiterungen. Wer wissen möchte, ob er vom Ausbau profitiert hat, kann auf der dafür eingerichteten Telekom-Webseite seine Mobilfunk-Versorgung prüfen.

Es handelt es sich um reine LTE-Standorte und LTE-Erweiterungen. Die Erweiterungen mit LTE im Zuge des 5G-Ausbaus sind hier nicht berücksichtigt. Die Telekom hat in den vergangenen Wochen an mehreren Hundert Standorten in ganz Deutschland 5G auf der Frequenz 2,1 GHz eingeschaltet. Dank dem Einsatz von DSS (Dynamic Spektrum Sharing) kann an diesen Standorten immer auch LTE genutzt werden.