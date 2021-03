Teufel legt Cinebar 11 mit verbesserter Technik neu auf

Anzeige

Cinebar 11 2.0: Teufel hat seine beliebteste Soundbar neu aufgelegt und verspricht mehr Leistung und ein besseres Surroundsystem. Der Preis bleibt gleich.

Fast jeder Fernseher könnte wohl ab und zu ein Sound-Upgrade gebrauchen. Und bisher hatten sich Fans der Berliner Lautsprecher-Marke Teufel am häufigsten für die Cinebar 11 entscheiden. Die hat das Unternehmen jetzt komplett überarbeitet und gestern in einer komplett neuen Auflage herausgebracht.

Die neue Cinebar 11 biete im Vergleich zur Vorgängerin mehr Leistung und Erweiterbarkeit zum Surroundsystem, teilt das Unternehmen mit. Obendrauf gibt es den neuen kabellosen 6 Zoll Subwoofer T 6 dazu. Gleich geblieben ist der Preis von 399,99 Euro.

Alle Fakten zur Cinebar 11:

schlanke Soundbar für TV-, Gaming und Musikwiedergabe

zwei 20-mm-Hochtöner und sechs 45-mm-Mitteltöner , acht digitale Endstufen

und sechs , acht digitale Endstufen in Berlin entwickelte Dynamore® Technologie für virtuellen Surround-Sound

für virtuellen Surround-Sound neuer kabelloser Subwoofer T 6 , kann wahlweise aufrecht stehen oder flach liegen (zum Beispiel unter dem Sofa)

, kann wahlweise aufrecht stehen oder flach liegen (zum Beispiel unter dem Sofa) um Teufel Effekt Rear-Speaker für echten Surround-Sound erweiterbar (4.1)

für echten Surround-Sound erweiterbar (4.1) drei Sound-Modi: Normal, Sprache, Nacht

Bluetooth® 5.0 mit aptX für eine kabellose Übertragung von Musik von Smartphone, Tablet, PC/Notebook (Spotify, YouTube etc.)

für eine kabellose Übertragung von Musik von Smartphone, Tablet, PC/Notebook (Spotify, YouTube etc.) HDMI 2.0a mit HDCP 2.2 und HDR -Unterstützung, ARC für einfachen Ein-Kabel-Anschluss und CEC für Bedienung mit der TV-Fernbedienung

und -Unterstützung, für einfachen Ein-Kabel-Anschluss und für Bedienung mit der TV-Fernbedienung Bedienung auch direkt am Gerät über Touch -Tasten

-Tasten dimmbares, weißes Display hinter dem Frontgitter aus Metall, integrierte Wandhalterung

ab sofort in den Farben Weiß und Schwarz zum Preis von 399,99 Euro im Teufel Webshop und in den Teufel Stores erhältlich

Die neue Teufel Cinebar 11 in weiß

Mehr Leistung

„Der Name, die grundlegende Bauart und der Preis sind bei der Cinebar 11 gleich geblieben“, erklärt Julian Theiselmann, Head of Products and Markets bei Lautsprecher Teufel. „Alles andere haben wir neu gedacht, gestaltet und verbessert.“

Die Neuauflage soll deutlich mehr Leistung mitbringen und souverän auch größere Wohnzimmer beschallen können. Optional erhältlich sind die Rear-Speaker Effekt. Mit ihnen müssen keine lästigen Lautsprecherkabel quer durch den Raum gelegt werden. Ebenfalls ohne Kabel kommt der mitgelieferte Subwoofer T 6 aus.

Bass

Ob Film, Spiel oder Musik: Bass muss sein. Und den soll bei der Cinebar 11 der neue Subwoofer T 6 liefern. Dieser zeichne sich laut Teufel durch eine schlanke Bauweise und zwei Aufstellmöglichkeiten aus. So kann er beispielsweise liegend sogar unter Sofas mit einer Bodenfreiheit von wenigstens 12 cm platziert werden. Aber auch stehend kann er aufgestellt werden.

Preise

Die neue Cinebar 11 ist ab sofort in Schwarz und Weiß zum Preis von 399,99 Euro im Teufel Webshop und in allen Teufel Stores erhältlich. In Kombination mit einem Paar kabellosen Rear-Lautsprechern Effekt ist das Set als Cinebar 11 „4.1-Set“ zum Preis von 699,99 Euro erhältlich – so spart man 100 Euro gegenüber dem Einzelkauf.