TikTok Smart-TV-App jetzt auch für LG webOS

LG Electronics bringt die berühmte soziale Videoplattform TikTok auf ihre Fernseher. Ab sofort können Nutzer der TV-Geräte die App auf der webOS-Plattform herunterladen.

Die App ist Teil eines Firmware-Updates und ist unter anderem für alle OLED- und NanoCell-Geräte des 2021er (webOS 6.0) und 2020er (webOS 5.0) LG TV-Lineups seit dem 7. Oktober verfügbar. Damit ergänzt LG laut eigenen Angaben das bereits umfangreiche Angebot an Smart-TV-Apps auf webOS. In den kommenden Monaten soll die TikTok-App auch für TV-Geräte, die mit webOS 4.5 ausgestattet sind, verfügbar sein.

Mit rund 800 Millionen monatlich aktiven Nutzern gehört TikTok zu den beliebtesten Social-Media-Plattformen weltweit und steht vor allem bei der Gen Z (zwischen 16 und 24 Jahren) hoch im Kurs, erklärt der Elektronikkonzern. Die Plattform biete unendliche Mengen an Videos, die speziell auf den jeweiligen Geschmack zugeschnitten sind. Ein personalisierter Video-Feed, basierend auf dem, was die Nutzer sehen, mögen und teilen, zeigt unterschiedlichste Videos: Von Comedy, Spielen, Heimwerken bis hin zu Essen, Sport oder Memes. Mit der App will LG die Inhalte in das eigene Wohnzimmer bringen.

Die webOS-Plattform von LG bietet den Besitzern von LG-Fernsehern eine außergewöhnliche Benutzerfreundlichkeit sowie eine Vielzahl von Funktionen wie Sprachsuche und -steuerung, integrierte KI-Algorithmen und einfache Konnektivität, wie der Konzern selbst bewirbt. Über die Plattform können die Nutzer auf eine Vielzahl von Inhalten zugreifen, darunter Netflix, YouTube, Amazon Prime Video und LG Channels.

Quelle: LG Electronics