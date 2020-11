Vodafone: aktuell massive Netzstörung

Anzeige

Überregional kommt es derzeit zu Störungen im Vodafone-Netz. Betroffen sind mobiles Internet und Telefonie.

Auf Twitter und Co. machen seit frühem Nachmittag Meldungen von Netzausfällen bei Vodafone die Runde. Beim Portal allestörungen.de gingen zwischenzeitlich über 120.000 Störungsmeldungen ein.

Vodafone selbst meldete sich nun auch zu Wort. Aktuell gebe es „massive Einschränkungen“ bei Mobilen Daten und Telefonie in 2G/3G/4G. Einen Grund gab der Mobilfunkanbieter nicht an. Man arbeite intensiv an einer Lösung. Noch bestehen die Probleme aber augenscheinlich fort.

Aktuell kommt es überregional zu Ausfällen bei der Nutzung der Mobilen Daten und Telefonie 2G/3G/4G. Wir arbeiten intensiv an einer Lösung und geben Dir hier regelmäßige Updates https://t.co/fscWjnQ8zh pic.twitter.com/MJUMhU27LG — Vodafone Service (@vodafoneservice) November 23, 2020

Parallel gibt es laut Vodafone Störungscenter auch Probleme bei der MeinVodafone-App und MeinVodafone im Web. Die Nutzung aller Dienste sei dort betroffen.

Die Deutsche Telekom und Telefónica Deutschland (O2) erklärten der DPA derweil, ihre Netze seien stabil. „Ein Fehler in unserem Netz liegt nicht vor“, betonte ein Telekom-Sprecher. Bei Telefónica Deutschland hieß es: „Unser O2 Netz funktioniert einwandfrei.“ Telefonate ins Vodafone-Netz seien aber vorübergehend nicht oder nur sehr eingeschränkt möglich.