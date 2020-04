Vodafone erweitert Highspeed-Netz

Vodafone baut sein Gigabit-Netzwerk in Deutschland weiter aus. So kann ab sofort in mehreren neuen Orten Highspeed-Internet bezogen werden.

In den letzten Monaten hat Vodafone umfangreiche Maßnahmen ergriffen, um sein Gigabit-Netz weiter vergrößern zu können. So hat das Unternehmen sein Anschlussgebiet auf 30 neue Ortschaften und Städte erweitert. Ab sofort können beispielsweise auch die Bewohner in Wismar, Bautzen, Magedeburg und Soltau Highspeed-Internet beziehen.

Insgesamt nutzen fast 18 Millionen Haushalte diese Anschlüsse. Damit betreibt Vodafone aktuell das größte Gigabit-Netzwerk Deutschlands – das sind 630.000 mehr als noch vor sechs Wochen. Für die Zukunft hat sich der Düsseldorfer Konzern allerdings noch höhere Ziele gesetzt: Bis 2022 sollen im bestehenden Kabel-Glasfasernetz 25 Millionen Gigabit-Anschlüsse entstehen.

Um die Attraktivität des Angebots zu steigern, bietet Vodafone außerdem ein neues Tarif-Portfolio und einen umfassenden Wechselservice für Neukunden an. Damit soll DSL-Kunden von Vodafone und anderen Netzbetreibern ermöglicht werden, Internet und Telefon ohne Unterbrechung und möglichst ohne doppelte Kosten nutzen zu können.

