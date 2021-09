Vodafone: Großflächige Ausfälle im gesamten Netz – Arbeiten dauern an

Anzeige

TV-, Internet, sowie Festnetz- als auch Mobilfunk-Telefonie sind vielerorts im Vodafone-Netz ausgefallen. Der Grund hierfür sind Wartungsarbeiten.

Am heutigen 2. September werden tagsüber in folgenden Bereichen Wartungsarbeiten durchgeführt: Raum Aachen, Auggen, Büren, Karlsruhe, Kassel, Mannheim, Meschede und Reichenau.

In der Nacht auf den 3. September geht es noch weiter. Dann finden in folgenden Arbeiten in Buchholz, im Raum Duisburg, der Region Heilbronn, wiederum Karlsruhe, Krefelnd, Mindelheim und dem Raum Soest statt, die kurzzeitig zu Ausfällen der Dienste Internet, Telefonie und TV führen können

Tagsüber kann es zudem Singen und Sigmaringen zu Problemen mit den genannten Vodafone-Diensten kommen. In Mannheim und Aachen können die Arbeiten dann gegebenenfalls noch andauern. Vodafone informiert nach eigenen Angaben die betroffenen Kunden über den Abschluss der Arbeiten.

Folgende Städte und Regionen sollten zum jetzigen Zeitpunkt nicht mehr von den Wartungsarbeiten betroffen sein:

Raum Bad Wildungen

Region Böblingen

Raum Bünde

Raum Hürth

Region Köln

Raum Lünen

Raum Meschede

Neustadt in Holstein

Peine

Raum Stuttgart

In den PLZ-Gebieten 353xx-355xx, 603xx-604xx, 611xx, 636xx und 61231 kommt es aktuell auch zu Einschränkungen mit mobile Daten und Telefonie. Nach einer Vodafone-Info von diesem Donnerstag, um 15.50 Uhr, sollen die Probleme mittlerweile behoben sein.

Auf dieser Homepage kann man sich zudem ein über weitere Details zu den Wartungsarbeiten informieren. Lesen Sie auch weitere DIGITAL FERNSEHEN-Artikel zu Störungen jeglicher Art.