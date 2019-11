Beeindruckende Vorführung von Sonys 8K Master Series

Am 23. November 2019 hatten ausgewählte Leser, Forennutzer, Fachhändler und weitere Influencer die Möglichkeit, im Auerbach Verlag die leuchtstärksten HDR-Bilder aller Zeiten live mit eigenen Augen zu sehen.

In einer aufwändigen Vorführung anhand gleich zweier 85ZG9-Modelle erfuhren die Teilnehmer direkt von der Sony-PR-Chefin Sonja May alles über die Schlüsseltechnologien, die das HDR-Erlebnis mit dem 85ZG9 so besonders machen.

Christian Trozinski, Chefredakteur des HDTV-Magazins präsentierte in seinem Vortrag eine realistische Markteinordnung, beginnend im Jahr 2005 als die erste Ausgabe seines Magazins erschien. Auf reges Interesse stießen bei den Teilnehmern dabei seine Vergleiche zwischen einem Sony 4K-Modell und der 8K Master Serie. Trozinski griff nicht auf Standardmaterial zurück, sondern gab einen Blick in Testsequenzen und Bildmaterial aus seinem eigenen Fundus.

Schließlich ging es noch weiter in den Kinoraum des Auerbach Verlags, wo ein weiterer 85ZG9 samt beeindruckendem Surround-Set-up und IMAX Enhanced Inhalten auf die Heimkino-Enthusiasten wartete. Als Zuspieler dienten UHD Blu-ray-Player und PS4 Pro Konsolen von Sony. Für perfekten Klang sorgten weitere hochwertige Komponenten wie der AV-Receiver Denon AVC-X8500H und die Definitive Technology Lautsprecher BP9040 mit Dolby Atmos Aufsatzmodulen.

