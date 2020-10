Champions League und Netflix bald in HDR auf Sky Q

Anzeige

Nach dem HDR-Upgrade für Netflix im Vereinigten Königreich gibt es die bessere Bildqualität bald für deutsche Nutzer von Sky Q – auch im Bereich Spitzenfußball.

Die Netflix-App auf Sky Q unterstützt künftig auch die Wiedergabe in HDR (High Dynamic Range): Für Kunden mit dem entsprechenden Abonnement-Plan und geeigneter TV-Hardware kann das breite Entertainment-Programm des Streaminganbieter künftig in UHD mit HDR verfolgen.

Nach dem Qualitäts-Upgrade mit zwei Bundesliga-Spielen pro Spieltag zeigt Sky nun zudem erstmals auch ausgewählte Topspiele der UEFA Champions League live und exklusiv in UHD und HDR (High Dynamic Range). Die ersten Partien in UHD HDR sind die Gruppenspiele Bayern München gegen Atletico Madrid (21.10.) und Borussia Mönchengladbach gegen Real Madrid (27.10.) am ersten und zweiten Spieltag. Weitere bereits feststehende Begegnungen sind unter anderem Bayern München gegen Red Bull Salzburg (25.11.), Borussia Dortmund gegen Lazio Rom (2.12.) und Bayern München gegen Lokomotive Moskau (9.12.).