Die kommenden UHD Highlights auf Sky Q

Im Dezember erwartet Sky Q-Kunden eine geballte Ladung Spitzensport und beste Filmunterhaltung in UltraHD. Unter anderem mit dabei – „Inception“ mit Leonardo DiCaprio.

Neben dem Kino-Klassiker neu in UHD im Dezember sind etwa auch die Comic-Verfilmung „Shazam!“, das fulminante Historiendrama „The Favourite – Intrigen und Irrsinn“ und der Thriller „Widows – Tödliche Witwen“.

Auch im Bereich „Serien“ gibt es eine Neuheit: Die zweite Staffel der spanischen Historienreihe „Die Pest“ ist auf Sky Q auch in UHD am Start. Daneben sind zahlreiche Sky Originals wie „Riviera“ (Staffel zwei), „Catherine the Great“ (erste Staffel) und „Britannia“ (zweite Staffel) jederzeit auf Abruf in ultrascharfer Bildqualität verfügbar.

Der Bereich „Sport“ hat gleich ein ganzes Füllhorn an UHD-Highlights im Programm. Los geht es mit dem letzten Rennen der Formel-1-Saison an diesem Wochenende, ein weiterer Höhepunkt dürfte der sogenannte Boxing der englischen Premier League werden. Hier wird am zweiten Weihnachtstag das Spiel von Jürgen Klopps FC Liverpool bei Leicester City in UHD gezeigt. Aber auch in der Vorweihnachtszeit gibt es viele Bundesliga-, Champions- und Premier-League-Spiele in ultrahochauflösender Bildqualität bei Sky Q.

Überblick der UHD-Sportübertragungen im Dezember:

1. Dezember, Formel 1 – Saisonfinale: Großer Preis von Abu Dhabi

4. Dezember, FC Liverpool – FC Everton

7. Dezember, FC Everton – FC Chelsea

7. Dezember, Bayer 04 Leverkusen – FC Schalke 04

11. Dezember Bayern München – Tottenham Hotspur

14. Dezember Fortuna Düsseldorf – RB Leipzig

15. Dezember FC Arsenal – Manchester City

17. Dezember Borussia Dortmund – RB Leipzig

21. Dezember Hertha BSC – Borussia Mönchengladbach

22. Dezember Tottenham Hotspur – FC Chelsea

26. Dezember Leicester City – FC Liverpool

29. Dezember FC Arsenal – FC Chelsea