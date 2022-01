Echo Show 15: Amazons bringt seinen „Küchenfernseher“ jetzt auf den Markt

Anzeige

Amazon hat heute bekanntgegeben, dass die Vorbestellungsphase für den neuen Echo Show 15 nun beginnt. Die Auslieferung beginnt jedoch erst in der zweiten Februarhälfte.

Das jüngste Mitglied der Echo Show-Familie besitzt ein 15,6-Zoll-Full-HD-Display und kann an der Wand befestigt oder mit einem separat erhältlichen Ständer verwendet werden – sowohl im Hoch- als auch im Querformat. DIGITAL FERNSEHEN berichtete bereits im Herbst zur Vorstellung. Als digitaler Mittelpunkt des Zuhauses soll der Echo Show 15 Kunden dabei helfen, den Familienalltag zu organisieren, verbunden zu bleiben und unterhalten zu werden – ein bisschen wie ein smarter Küchenfernseher.

Zu den Kernfunktionen des Echo Show 15 zählen:

Neue Alexa-Widgets : Kunden können den Startbildschirm des Echo Show 15 an ihre Bedürfnisse anpassen und die Informationen hinzufügen, die für sie und ihre Familie am wichtigsten sind. Alexa-Widgets lassen sich ganz einfach nach den eigenen Vorlieben anordnen. Durch automatische Aktualisierungen bleibt man immer auf dem neuesten Stand.

Kunden können den Startbildschirm des Echo Show 15 an ihre Bedürfnisse anpassen und die Informationen hinzufügen, die für sie und ihre Familie am wichtigsten sind. Alexa-Widgets lassen sich ganz einfach nach den eigenen Vorlieben anordnen. Durch automatische Aktualisierungen bleibt man immer auf dem neuesten Stand. Das Erlebnis personalisieren : Visuelle ID ist eine neue Funktion, mit der Alexa die Informationen auf dem Bildschirm personalisieren kann. Nachdem Kund:innen eine visuelle ID angelegt haben, erkennt Alexa sie, wenn sie sich vor dem Echo Show 15 befinden, und zeigt eine Begrüßung, Erinnerungen, Kalenderereignisse, zuletzt gespielte Musik oder Haftnotizen von anderen Bewohner an. Die Erstellung einer visuellen ID ist optional und erfordert eine separate Einrichtung. Alle Bilder, die hierfür verwendet werden, werden verschlüsselt und ausschließlich lokal auf dem Gerät gespeichert. Kunden können ihre visuelle ID jederzeit löschen.

Visuelle ID ist eine neue Funktion, mit der Alexa die Informationen auf dem Bildschirm personalisieren kann. Nachdem Kund:innen eine visuelle ID angelegt haben, erkennt Alexa sie, wenn sie sich vor dem Echo Show 15 befinden, und zeigt eine Begrüßung, Erinnerungen, Kalenderereignisse, zuletzt gespielte Musik oder Haftnotizen von anderen Bewohner an. Die Erstellung einer visuellen ID ist optional und erfordert eine separate Einrichtung. Alle Bilder, die hierfür verwendet werden, werden verschlüsselt und ausschließlich lokal auf dem Gerät gespeichert. Kunden können ihre visuelle ID jederzeit löschen. Den Alltag organisieren : Kunden können den Familienkalender schnell einsehen und aktualisieren, Produkte auf die Einkaufsliste setzen oder entfernen, eine Haftnotiz hinterlassen und mehr. Auf dem Smart-Home-Favoriten-Widget lassen sich die meistgenutzten Smart-Home-Geräte mit nur einem Fingertippen anzeigen und steuern.

Kunden können den Familienkalender schnell einsehen und aktualisieren, Produkte auf die Einkaufsliste setzen oder entfernen, eine Haftnotiz hinterlassen und mehr. Auf dem Smart-Home-Favoriten-Widget lassen sich die meistgenutzten Smart-Home-Geräte mit nur einem Fingertippen anzeigen und steuern. Die Lieblingsunterhaltung genießen : Dank seines großen Bildschirms und der Unterstützung von 1080p-Videostreaming lässt sich der Echo Show 15 auch als Küchenfernseher einsetzen. Kunden können mit Alexa Inhalte von Prime Video, Netflix, der ZDF-Mediathek oder Arte starten und steuern sowie Langform-Nachrichten von „Tagesschau“, „Spiegel“, „Bild“ oder N-TV abrufen.

Amazon kündigt Modeladen an

Außerdem kündigte das Unternehmen am Donnerstag die Eröffnung einer ersten Filiale der Marke „Amazon Style“ an. Das Geschäft soll in diesem Jahr in einem Einkaufszentrum nahe Los Angeles an den Start gehen. Amazon will dabei ein breites Sortiment an Kleidung anbieten. (dpa)

Der neue Echo Show 15 kann ab sofort für 249,99 Euro vorbestellt werden kann. Die Auslieferung beginnt am 17. Februar.

Quelle: Amazon/dpa

