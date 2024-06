Gigablue X1 Plus 4K im Test: Hybrid Android Receiver

Der Hybrid-Android-Receiver Gigablue X1 Plus 4K bietet eine große App-Unterstützung sowie einen gut gestalteten Sat-Tuner, aber auch ein paar Stolperfallen.

Der Weg geht eindeutig hin zum Streamen. Immer mehr TV-Zuschauer beziehen so auch ihre linearen TV-Programme. Anbieter wie Magenta TV, waipu.tv und weitere sorgen für den Empfang der herkömmlichen Sender über das Internet. Wer auf Nummer sicher gehen will, kann aber auch auf hybride Modelle setzen. Die Gigablue X1 Plus 4K gehört zu dieser Gattung.

Äußerlich entspricht die Box eher einem Streaming-Gerät als einem klassischen Receiver. Mit ihrer geringen Größe und nicht zuletzt dank der Bluetooth-Fernbedienung kann die Box auch bequem hinter dem TV-Gerät platziert werden. Natürlich müssen bei der kompakten Bauform Abstriche gemacht werden. Ein Display, Bedienelemente oder eine Pay-TV-Empfangseinheit suchen wir vergebens.

©Gigablue – Die Anschlussvielfalt ist überschaubar, die kleine Box kann allerdings sogar analoge Bildsignale mittels Kabelpeitsche an ältere TV-Geräte ausspielen

Für die TV-Ausgabe stehen ein HDMI-Anschluss sowie eine kleine Klinkenbuchse bereit, an welcher mittels Kabelpeitsche sogar analoge TV-Signale aus der 4K-Box herausgeholt werden können. Der Tuner-Anschluss ist rechtsseitig verbaut. Ein Ausgang ist nicht vorhanden. Zwei USB-2.0-Anschlüsse und der Ethernet-Anschluss runden die Ausstattung ab. Vor allem Audio-Enthusiasten dürften jedoch einen digitalen Tonausgang vermissen.

Inbetriebnahme Gigablue X1 Plus 4K

Die Ersteinrichtung geht schnell von der Hand und erinnert eher an jene einer Streaming-Box als an die eines Receivers. Neben den Netzwerk-Einstellungen muss noch das Google-Login erfolgen. Leider ist bei der Ersteinrichtung keine deutsche Menü-Sprache auswählbar. Das führt zu Abzügen. Im Nachgang kann die Menü-Sprache sehr wohl auf Deutsch umgestellt werden. Das Erstinstallationsmenü hat also noch Schwächen.

Beim Gigablue X1 Plus 4K müssen vor dem TV-Genuss noch einige Schritte durchgeführt werden, die bei vergleichbaren Streaming-Boxen nicht erst im Nachgang getätigt werden können. So müssen zuerst via Playstore sämtliche Apps installiert werden, die der Zuschauer nutzen will. Dies geht zuverlässig, aber jede App muss einzeln gesucht und installiert werden.

©Auerbach Verlag (Screenshot) – Übersichtlich und mit reichlich Antennenfunktionen versehen: Das Satelliten-Suchlaufmenü der Streamingbox

Auch die TV-Einrichtung für den Satelliten-Anschluss muss aus der entsprechenden „DTV-App“ manuell erfolgen. Dazu muss der Nutzer im Menü die Satelliten-Antenne richtig installieren und anschließend den Suchlauf starten. Leider werden die Kanäle unsortiert abgelegt, sodass auch noch Sortierarbeit auf den Nutzer zukommt. Insgesamt ist schon eine gute Stunde nötig, um die Box auf einen akzeptablen Stand zu bekommen.

Der Gigablue Receicver im Regelbetrieb

Im Regelbetrieb fällt sofort die ungewöhnliche Oberfläche auf. Diese unterscheidet sich von Google-TV-Geräten deutlich, denn sie ist nur eine Anordnung von Apps. Empfehlungen oder Hinweise zu TV-Inhalten sind nicht zu finden. Die Apps lassen sich aber wie gewohnt sortieren. Im Alltagsbetrieb überzeugt die kleine Box. Magenta TV-Nutzer können das Angebot uneingeschränkt nutzen. Wer waipu.tv nutzt, muss kleine Abstriche machen, da die Kanalwahl-Tasten nicht aktiviert sind. Anstelle dieser muss auf das Steuerkreuz ausgewichen werden. Bei beiden Diensten kann aber der Nummernblock der Fernbedienung genutzt werden.

Im TV-Betrieb beim Sat-Empfang werden wir durch schnelle Umschalt-Zeiten und die Möglichkeit des 4K-Empfangs überzeugt. Sogar Aufnahmen auf externe USB-Datenträger sind möglich. Der Programmführer ist sehr übersichtlich. Timer lassen sich wunderbar direkt einrichten. Während einer Aufnahme kann ein weiteres Programm des Transponders geschaut werden. Auch die Nutzung anderer Apps ist in dieser Zeit möglich.

©Auerbach Verlag (Screenshot) – Für eine Android-Sreamingbox begrüßt der Gigablue X1 Plus 4K seine Nutzer mit einer außergewöhnlichen Startseite

Einen großen Stellenwert nimmt bei der Box auch das Thema individuelles Streaming ein. Mehrere vorinstallierte Apps ermöglichen beispielsweise die Einbindung von m3u-Listen. Auch Stalker und Kodi-Inhalte lassen sich nutzen. An dieser Stelle wird deutlich, dass sich die Box nicht im Wettbewerb zu klassischen Streaming-Boxen mit Android befindet. Sie ist vielmehr für den fortgeschrittenen TV-Interessenten gedacht. Damit lässt sich auch die rudimentäre Erstinbetriebnahme teilweise erklären.

Überzeugender Sat-Tuner

Der Sat-Tuner unterstützt nahezu jede Empfangsanlage. Genutzt werden können neben Einzelanlagen auch solche mit DiSEqC 1.0 und 1.1, Drehanlagen (auch USALS) sowie Unicable. Hinterlegt sind auch zahlreiche Satelliten-Positionen und neue lassen sich jederzeit manuell hinzufügen. Auch bei den Suchlauf-Varianten bleibt kaum ein Wunsch offen. Neben der Einzel- und Transponder-Suche findet sich auch ein Blindscan in der Wahlliste. Dieser sucht einen gewählten Satelliten nach verfügbaren Signalen ab und arbeitet dabei sehr genau. Der Blindscan ist zudem sehr flott und teilweise sogar kürzer als ein herkömmlicher Suchlauf. Bei der Genauigkeit müssen kleine Abstriche gemacht werden. Einzig HbbTV bleibt einmal mehr außen vor. Anders sieht es mit Möglichkeiten zur Optimierung aus: E2-Transponderlisten, aber auch Senderlisten lassen sich über spezielle Menüpunkte importieren und mit der X1 Plus 4K nutzen. Noch erstaunter sind wir, dass in der Auslieferungs-Firmware auch Emulatoren wie das OSCAM enthalten sind, die sogar per Webinterface erreichbar sind.

Verfügbare Streamingdienste

©Auerbach Verlag (Screenshot) – Android ermöglicht die Nutzung von vielen Apps

Dank des Android-Betriebssystems ist es mit dem X1 Plus 4K von Gigablue möglich, Netflix, Prime Video, RTL+, Joyn, Disney+, Discovery+, Paramount+ und viele weitere Streaming-Angebote zu nutzen. Einzig Wow von Sky bleibt außen vor und kann nicht installiert werden. Bei Netflix, YouTube und Disney+ ist es uns zudem uneingeschränkt möglich, auch 4K-Inhalte abzuspielen. Das kleine Gigablue-Streaming-Gerät macht hier keine Abstriche und meistert die Aufgabe ruckelfrei.

Der Gigablue X1 Plus 4K ist was für Bastler

Im Alltagsbetrieb kann der X1 Plus von Gigablue überzeugen. Die große App-Unterstützung, aber auch die sehr gut gestalteten Tuner-Apps sind dafür verantwortlich. Abstriche müssen noch bei der Erstinstallation gemacht werden. Zudem hätten wir uns eine komfortablere Anbindung an die Enigma2-Geräte aus dem Hause Gigablue gewünscht. Die aktuell installierte App E2 Streamer bietet nicht den Komfort. Für Bastler und Leute, die mehr aus einem Gerät herausholen wollen, bietet das Gigablue-Gerät aber viele Möglichkeiten.