Anzeige

Große Smart TVs müssen nicht immer teuer sein – nun bietet der Discountmarkt Lidl den LED-TV Sharp 65BL5EA mit sagenhaften 65 Zoll Bilddiagonale für unter 500 Euro an. Gibt es bei dem Angebot einen Haken?

Wer einen günstigen Smart TV sucht, kennt dafür im wesentlichen drei Kategorien: Groß, größer, am größten. Natürlich muss bei riesigen Bildschirmdiagonalen UHD-Wiedergabefähigkeit vorhanden sein, damit man vom heimischen Sofa aus nicht sämtliche Pixel auf dem Bildschirm zählen kann. Diese vordergründig wichtigen Attribute bringt der smarte Sharp 65BL5EA Android-TV durchaus mit, den es beim Discounthändler Lidl derzeit für unter 500 Euro abzustauben gibt. Mit diesem Preis liegt der Händler sogar etwa 100 Euro unter dem Angebot von Amazon.

Das fehlt dem Sharp-Schnäppchen

Während vielen unbedarften Anschaffungswilligen auf dem TV-Markt zunächst die mächtige Bildschirmdiagonale eines Fernsehgeräts ins Auge springt, gibt es beim Lidl-Angebot Sharp 65BL5EA wie bei vielen anderen Schnäppchen einige Leistungsmerkmale eben nicht zum kleinsten Preis: So ist zwar die Wiedergabe von Medien in UHD-Qualität möglich, jedoch nicht mit HDR-Veredelung. Die „High Dynamic Range“ für ein wesentlich kontrastreicheres Bild wertet insbesondere hochqualitative Produktionen enorm auf und bietet auch in den dunkleren Nuancen ein satteres Bild. Auf dieses Feature müssen Käufer des Lidl-Angebots allerdings verzichten. Schließlich mögen günstige Smart TVs zwar groß und hochauflösend sein – zu den Branchenflaggschiffen im High-End-Bereich und ihren qualitätsbedingt preislich und leistungstechnisch höheren Sphären schließen die günstigen Geräte am Markt verständlicherweise nicht auf.

Trotzdem ist gerade für budgetorientierte Käufer hier eine Neuanschaffung möglich, die für vergleichbar kleines Geld durchaus Freude an diversen multimedialen Inhalten bereiten kann.

Produkteigenschaften – Sharp 65″-Android-TV 65BL5EA

Hersteller: Sharp

Produktkennung: 65BL5EA (Edition Android)

164-cm-(65″-)Display

4K-Ultra-HD

Harman/Kardon-Lautsprechersystem

Mit Google-Assistent

Chromecast – Streamen von Smartphone, Tablet oder Laptop

HD-Tuner DVB-T/T2/C/S/S2

Anschlüsse: 3x HDMI, 3x USB, SD Card slot, CI+

Betriebssystem: Android™ 9.0 (Pie)

Energieeffizienzklasse A+ (Spektrum von A+++ bis D)

Preis: 484,03 Euro