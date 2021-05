Neue LCD-Fernseher von Sony bald verfügbar

Anzeige

Natürliches audiovisuelles Fernsehen durch verbesserte KI: Ab sofort können zwei neuen TV-Modellserien von Sony vorbestellt werden.

Sony stellt zwei neue TV-Modellserien vor: Die 4K HDR Full Array LED-Fernseher der Bravia XR X95J Serie sowie die 4K HDR LCD-TVs der X85J Serie. Beide können ab sofort vorbestellt werden und sind ab Juni im Handel erhältlich. Flaggschiff der X95J ist der aktuelle Bravia XR 4K HDR Full Array-Fernseher von Sony, der bereits mit dem CES 2021 Innovation Award ausgezeichnet wurde. Seine Technologie soll über herkömmliche künstliche Intelligenz hinausgehen, indem er das Potenzial des Cognitive Processor XR voll ausschöpft. Durch ein völlig neues Verarbeitungsverfahren könne dieser Prozessor die Art und Weise nachahmen, wie Menschen sehen und hören.

X85J 85 Zoll von Sony

Sonys exklusiver Streamingdienst

Alle Modelle der neuen Bravia XR-Reihe bieten den exklusiven Streamingdienst Bravia Core. Mit diesem vorinstallierten Dienst können die Nutzer eine Auswahl aktueller Top-Titel und beliebter Klassiker von Sony Pictures Entertainment sowie die größte IMAX Enhanced-Kollektion sehen. Zudem verfügt Bravia Core als erster Streamingdienst branchenweit über Pure Stream, einer Technologie, die eine nahezu verlustfreie, UHD BD-äquivalente Streaming-Qualität mit bis zu 80 Mbit/s erreicht.

Darüber hinaus sind der X95J und der X85J laut Hersteller auch ideal für Gamer geeignet. Dank Unterstützung für HDMI 2.1-Funktionen wie 4K/120 BpS, VRR und ALLM ermöglichen sie eine flüssige und schnelle Spieldarstellung, wenn sie an eine Konsole der nächsten Generation angeschlossen werden.

Flaggschiff: X95J 85 Zoll von Sony

Unverbindliche Preisempfehlungen und Verfügbarkeit (Online Pre-Order)

Der 4K HDR Full Array LED-Fernseher Bravia XR X95J ist in den Größen 85 und 75 Zoll erhältlich. Hingegen kommt der LCD-Fernseher X85J in den Größen 85, 75, 65, 55, 50 und 43 Zoll in den Handel. Außerdem wird der X95J in der Bildschirmgröße 65 Zoll im Laufe des Jahres verfügbar. Alle Modelle können ab sofort online vorbestellt werden. Weitere Informationen unter Sony.de.

Preisempfehlung Verfügbarkeit (Online Pre-Order) 4K HDR Full Array LED-TV BRAVIA XR X95J XR-85X95J (85 Zoll / 215 cm) 4.599 € 25.05.21 XR-75X95J (75 Zoll / 189 cm) 3.399 € 25.05.21

Preisempfehlung Verfügbarkeit (Online Pre-Order) 4K HDR LCD-Fernseher X85J XR-85X85J (85 Zoll / 215 cm) 2.999 € 10.05.21 XR-75X85J (75 Zoll / 189 cm) 2.099 € 17.05.21 XR-65X85J (65 Zoll / 164cm) 1.499 € 25.05.21 XR-55X85J (55 Zoll / 139cm) 1.299 € 25.05.21 XR-50X85J (50 Zoll / 126 cm) – 31.05.21 XR-43X85J (43 Zoll / 108 cm) – 31.05.21 Quelle: Sony