Noch mehr UHD bei Sky Q

Der November wird mit Sky Q so hochauflösend wie nie zuvor – Die UHD-Welle in diesem Monat bringt reichlich Live-Sport, Blockbuster und Serien mit.





„Insbesondere rund um Weihnachten werden sich wieder viele Haushalte mit einem neuen 4K-Fernseher ausstatten. Mit Sky Q liefern wir schon lange das perfekte Programmangebot dazu […]. Ich kann versprechen: Dieser November hat es besonders in sich. Und natürlich werden wir das UHD-Angebot für unsere Sky Q Kunden weiterhin kontinuierlich ausbauen“, so das vollmundige Versprechen von Max Konstantin Erhardt, Director Product Management bei Sky Deutschland.

Das Line-up, mit dem versucht Wort zu halten, hat es durchaus in sich: Kunden mit Sky Cinema Paket dürfen sich in den kommenden Wochen auf 100 ultrascharfe Kinohighlights freuen, darunter aktuelle Blockbuster wie „Creed II“, „Holmes & Watson“ und „Happy Death Day 2 U“, Klassiker wie „E.T. – Der Außerirdische“ und „Independence Day“, sowie passend zur Weihnachtszeit die neue Trickfilmadaption von „Der Grinch“.

Für Serienfans mit Sky Entertainment Paket gibt es die stärksten Sky Originals als komplette Serienstaffeln in UHD, etwa „Catherine the Great“, „Riviera“ und „Britannia“.

Und nicht zuletzt hat Sky auch noch zahlreiche Livesport-Highlights in UHD-Qualität im Programm: Diesen Samstag übertragt Sky um 18.30 Uhr den Kracher FC Bayern München gegen Borussia Dortmund auch in ultrascharfer Bildauflösung. Einen Tag später, am Sonntag, den 10. November steigt an der Anfield Road der englische Premier-League-Gipfel zwischen FC Liverpool und Manchester City, ebenfalls live und exklusiv in UHD bei Sky. In den kommenden Wochen folgen außerdem ausgewählte Spiele der Champions League wie das Match Bayern gegen Tottenham, sowie das Saisonfinale der Formel 1 mit den Rennwochenenden in Sao Paolo und Abu Dhabi in UHD.

Doch damit ist noch nicht Schluss: Weitere UHD-Inhalte sind etwa über die YouTube App auf Sky Q verfügbar. Mit dem Sky Entertainment Plus Paket haben Sky Q Kunden zudem die Möglichkeit, direkt auf Netflix-Programme in UHD-Qualität zuzugreifen. Sky Q Kunden mit Satellitenanschluss können durch Zubuchung von HD Plus neben 23 privaten HD-Sendern drei zusätzliche lineare TV-Sender in UHD empfangen: UHD1, Travelxp 4K sowie RTL UHD.[bey]