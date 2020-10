Nokia Smart TVs kommen nach Europa

Anzeige

Die in Wien ansässige Streamview GmbH gibt den Start einer strategischen Partnerschaft mit Nokia bekannt. Die Vereinbarung sieht vor, dass die Österreicher Exklusivrechte für Smart TVs und Streaming-Geräte der Marke Nokia in Europa erhalten.

Die Nokia Smart-TV- und Streaming-Geräte-Serie wird noch vor der Jahresende in Deutschland, Österreich und der Schweiz in den Verkauf gehen. Die Geräte von Nokia laufen mit dem Betriebssystem Android TV. Die Smart TVs und Streaming-Geräte werden in Europa im 4. Quartal 2020, beginnend in Deutschland, Österreich und der Schweiz, online unter nokia.streamview.com sowie in führenden TV- und Elektronikfachmärkten erhältlich sein.

„Die Einführung der Marke Nokia für Smart TV-Produkte in Europa ist ein bedeutender Meilenstein und wir freuen uns, dass Streamview unsere Marke in diesen Kategorien repräsentiert“, sagte Vipul Mehrotra, Vice President, Nokia Brand Partnerships. Jari Eronen, COO von Streamview, sagt: „Wir sind sehr stolz, zum exklusiven Markenlizenznehmer von Nokia Smart TVs und Set-Top-Boxen in Europa ernannt worden zu sein, und verpflichten uns, mit unseren Smart TV-Produktkategorien unter der Marke Nokia das beste Benutzererlebnis zu bieten.“