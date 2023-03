Premium-Entertainment im Auto für Film- und Serien-Freunde

Anzeige

Mit Filmen und Serien von Studiocanal soll es hochwertige Entertainment-Inhalte künftig auch im Auto geben. Die M7 Group kooperiert zusammen mit der In-Car-Entertainment-Plattform Zync.

Anzeige

M7, Studiocanal und Zync (die führende In-Car-Entertainment-Plattform) haben eine Partnerschaft zur Integration von Premium-Inhalten in Autos vereinbart. Im Rahmen der Zusammenarbeit wird der Film- und Serien-Katalog von Studiocanal in die Videostreaming-Plattform von Zync eingebunden.

Das Angebot wird zunächst im Mercedes-Benz EQS, der S-Klasse und anderen Modellen eingeführt.Weitere Marken, Modelle und Automobilhersteller folgen später. Die In-Car-Entertainment-Plattform Zync gibt es allerdings ausschließlich für Elektro-Fahrzeuge.

Video-Entertainment für’s Auto soll in den nächsten Monaten kommen

Die von Zync entwickelte Unterhaltungsplattform für das Auto wurde laut Herstellerangaben so konzipiert, dass bei allen Inhalten, die im Fahrzeug angeschaut werden, die Sicherheit im Vordergrund steht und der Fahrer nicht abgelenkt wird.

Die Plattform ist nativ in die Fahrzeug-Funktionen integriert. Die Mitreisenden können also von jeder Sitzposition aus auf Video-Inhalte zugreifen. Die Fahrer können die Plattform Zync auch beim Aufladen der Elektro-Fahrzeuge nutzen und bei gesetzlich zugelassenen automatisierten Fahr- und ADAS-Funktionen der Stufe 3.

Die Integration von M7, Studiocanal und Zync wird voraussichtlich in den kommenden Monaten in den Fahrzeugen umgesetzt, zunächst in Deutschland und Österreich. Die bordeigene Unterhaltungsplattform Zync ist bereits in über 20 Märkten verfügbar. Weitere Länder sollen im Laufe des Jahres 2023 folgen.

Quelle: M7 Group, Zync

Bildquelle: Entertainment im Auto: M7, Zync