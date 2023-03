M7 setzt auf Glasfaser bei TV-Signalzuführung

Anzeige

„M7 Livestream“: M7 richtet für die TV-Signalzuführung zu seinem gesamten Kundenbestand eine leistungsstarke Glasfaser-Anbindung ein.

Die mehr als 160 Netzbetreiber in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Liechtenstein und Luxemburg erhalten von Deutschlands führendem Anbieter von TV-Entertainment für Kabel- und IP-Netze damit eine flexible und zukunftssichere TV-Versorgung ihrer Kunden.

Die TV-Kopfstellen werden über das Produkt „M7 Livestream“ an das zentrale Headend am Glasfaser-Knotenpunkt Equinix in Frankfurt am Main angeschlossen. Das gesamte TV-Angebot wird in bewährter Conax-Verschlüsselung als Kabel-TV-optimierter IP-Stream direkt an die Kopfstelle übertragen. Von dort aus kann der Netzbetreiber die Signale im üblichen Kabel-TV-Standard DVB-C an seine Kunden weiterverbreiten. Die ersten M7-Kunden sind bereits angebunden.

Erst letzte Woche verkündete der TV-Anbieter eine Ausweitung der Partnerschaft mit NBCUniversal sowie eine Vereinbarung über HD-Satellitenverbreitung mit Current Time TV.

M7 nutzt Glasfaser-Knotenpunkt Equinix in Frankfurt am Main

„Mit der Glasfaser-Anbindung profitieren die M7-Partner von einer zuverlässigen, qualitativ hochwertigen, voll redundanten TV-Signalzuführung, die höchsten Ansprüchen an Qualität, Stabilität und Sicherheit gerecht wird und es uns ermöglicht, unser Senderportfolio jederzeit für noch mehr Programmvielfalt flexibel auszubauen“, sagte Marco Hellberg, Geschäftsführer der Eviso Germany GmbH, dem M7 Business Partner in Deutschland. „Gleichzeitig reagieren wir damit auf die veränderten Bedürfnisse unserer Kunden, die neben dem Satelliten zunehmend eine glasfaserbasierte TV-Signalzuführung nachfragen.“

M7 bietet seinen Partnern rund 130 Free-TV- und Pay-TV-Sender, Spartenkanäle und internationale Programme – der Großteil in HD-Bildqualität – inklusive interaktiver Zusatzfunktionen, darunter der Restart laufender Programme, TV-Aufzeichnungen via Network-PVR und Multiscreen-Nutzung per Smartphone/Tablet-App. Zu den über 160 Kunden von M7 zählen Kabelnetzbetreiber, Stadtwerke, Glasfaser-Anbieter und regionale Telekommunikationsunternehmen.

