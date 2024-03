TCL 2024er Smart-TV und Soundbar Line-up vorgestellt

TCL, die weltweit TOP 2 TV-Marke und TOP 1 98-Zoll-TV-Marke sowie die TOP 1 98-Zoll-TV-Marke in Deutschland, stärkt seine Position im Bereich Home Entertainment und hat auf dem DFB-Campus in Frankfurt sein neues Sortiment an TV-Geräten, Soundbars und Smart HomeGeräten in Deutschland, Österreich und der Schweiz vorgestellt, um Verbraucher – darunter Gamer, aber auch Sport- und Filmfans – mit großen Bildschirmen, atemberaubender Bild- und beeindruckender Tonqualität das beste und intensivste Erlebnis zu bieten.

Die Leidenschaft und Faszination, die die Deutschen für den Fußball hegen, bringt TCL als Partner des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) direkt zu den Menschen nach Hause. Fußball ist tief in den Herzen von Millionen von Deutschen verwurzelt, und mit den Home-Entertainment-Systemen von TCL, einschließlich TV, Soundbar und AC, wird ein unvergleichliches Fernseherlebnis geboten, das bei Fußballfans im ganzen Land auf Begeisterung stößt.

Bildquelle: TCL

Nicht jeder Fan hat die Möglichkeit, ins Stadion zu gehen, um die Nationalmannschaft in Aktion zu erleben, daher sorgt TCL dafür, dass die Spannung und die Kameradschaft des Spiels für alle zugänglich sind – und das ganz bequem vom Wohnzimmer aus. Dank der Expertise von TCL in Fernsehern im XXL-Format können die Nutzer in eine stadionähnliche Atmosphäre eintauchen und ihr Fernsehvergnügen auf ein neues Level heben.

Die Partnerschaft zwischen dem DFB und TCL zielt darauf ab, einen Mehrwert zu schaffen und Nutzer zu Großem zu inspirieren sowie unvergessliche Erlebnisse für Fußballfans weltweit zu ermöglichen.

„Während Mobiltelefone unseren Alltag dominieren, bietet ein großer und hochwertiger Fernseher einen wahrhaft entspannten Genuss zu Hause. Die TCL XL-Kollektion steht bereit, Sie mit einem herausragenden Bild und beeindruckendem Sound zu unterhalten. TCL bietet die perfekte Kombination aus Preis-Leistung, Qualität und modernster Panel-Technologie, um der Marktnachfrage nach großen Fernsehern für Sportveranstaltungen im Jahr 2024 gerecht zu werden. TCL führt die Innovation bei Großbildfernsehern an. Die 6. Generation der QDMini LED-Fernseher bietet nun 5.000 Nits sowie beeindruckende Kontraste und Farben. Wenn wir mit Familie und Freunden vor dem Fernseher ein Fußballspiel oder einen Film genießen, ist der neue XXL-Klasse Fernseher von 2024 die ultimative Wahl„, erklärt David Chun, Geschäftsführer, TCL Deutschland GmbH & Co. KG.

Die 6. Generation der leistungsstarken TCL QD-Mini LED Technologie

TCL ist der Pionier der Mini-LED-Technologie und stellt nun die 6. Generation mit mehreren wichtigen Verbesserungen vor.

Beeindruckende Helligkeit: Mehr als 20.000 Zonen von Mini-LEDs, die je nach TV-Modell variieren können, liefern eine unglaubliche Helligkeit für dramatische Highlights und eine sattere, lebensechtere HDR-Leistung. Präzise Kontraststeuerung: Präzise gesteuerte Mini-LEDs sind in der Lage, tiefere Schwarztöne und hellere Weißtöne gleichzeitig darzustellen – für mehr Tiefe, Details, Dimension und atemberaubenden Kontrast.

Technische Eckdaten

Mini-LED-Linse mit doppellagigem Bogenbrückendesign: Jede Mini-LED wird von einer Weitwinkellinse mit gleichmäßigem Licht abgedeckt. Das Doppelbogendesign dieser Linse ermöglicht eine präzisere Hintergrundbeleuchtung, höhere Helligkeit und bessere Gleichmäßigkeit.

16bit ultrapräzise Lichtsteuerung: Jede LED verfügt über exakt dieselbe 16-Bit-Lichtstärkenänderung für eine präzisere Lichtsteuerung, sattere Farben und mehr Bilddetails. 16 Bit (216) bedeutet, dass jede LED das Licht auf 65.536 Lichtstufen dimmen kann. Keine andere Mini-LED-Technologie und keine andere Anzeigetechnologie kann einen solchen dynamischen Helligkeitsbereich erreichen. Das bedeutet, dass unabhängig von der Lichtmenge, die in Farben, tiefem Schwarz oder hellem Weiß vorhanden ist, die ursprünglichen Details in diesen Bereichen sichtbar bleiben.

TCL Mini LED-Anzeigen werden mit der VA-Technologie kombiniert. Durch die vertikale Ausrichtung der Flüssigkristalle wird ein besseres Kontrastverhältnis im Vergleich zu anderen Technologien wie der IPS-Technologie erreicht.

Das TCL Mini LED der 6. Generation bietet den Nutzern ein noch besseres visuelles Erlebnis mit hohem und präzisem Kontrast, weniger Blooming, hoher Helligkeit, tiefen Schwarztönen mit erhaltenen Details und einer besseren Gleichmäßigkeit.

TCL QLED PRO – Ultrahohe Farben von QLED

Dank der neuesten QLED PRO-Technologie liefern TCL-Fernseher echte Farben, die aus über einer Milliarde Farben und Schattierungen bestehen. TCL Quantum Dot Pro verwendet ein neues Quantenkristall-Material. Der Quantum Dot-Kristall emittiert dank einer stabilen Legierungsstruktur Licht über einen längeren Zeitraum auf sehr effiziente Weise.

Gleichzeitig verwendet es eine ultrapräzise Verkapselungstechnologie, um nanoskalige Quantenpunktmaterialien und organische Materialien in mehreren Schichten zu polymerisieren, was zu überlegenen optischen Eigenschaften und reinen Farben führt. Im Vergleich zu herkömmlichen Quantenpunktkristallen führt die neue Legierungsstruktur zu einer höheren Helligkeit und einer reicheren Farbleistung.

Technische Eckdaten

Die neue QLED PRO-Technologie bietet eine extrem große Farbskala mit einer Abdeckung von bis zu 98 Prozent des DCI-P3-Farbraums und mehr als 1 Milliarde Farben, um ein visuelles Erlebnis von höchster Qualität zu gewährleisten.

Dank verbesserter Oxidationsbeständigkeit und Stabilität gewährleisten die TVs mit QLED PROTechnologie eine ultralange Lebensdauer ohne Verblassen. Selbst unter extremen Bedingungen wie hohen oder kalten Temperaturen behalten sie ihre Farbintensität bei und können bis zu 100.000 Stunden betrieben werden, was sie ideal für den TV-Einsatz macht.

Höchste Farbgenauigkeit: Der Unterschied zwischen der „angezeigten Farbe“ und der „Originalfarbe des Inhalts“ ist geringer. Dank dieses geringen Wertes werden die Farben genau wiedergegeben und Farbverfälschungen für das menschliche Auge unsichtbar.

2024 TV-Reihe – QD-Mini LED-Reihe – Der weltweit größte QD-Mini-LED-Fernseher

Die TCL 115X955 Max Serie kombiniert Full Array Mini LED der 6. Generation mit mehr als 20.000 Zonen, QLED PRO, 4K HDR Premium 5000, 144Hz Motion Clarity Pro für kraftvoll präzise Kontraste, scharfe und farbenfrohe HDR-Bildqualität.

Mit Game Master Pro 3.0, HDMI 2.1, ALLM, 144Hz VRR, FreeSync Premium Pro, TCL Game Bar, 240Hz Game Accelerator und allen unterstützten HDR-Formaten (einschließlich HDR10+, Dolby Vision, Dolby Vision lQ) ist dieser TCL Mini LED-Fernseher der beste Begleiter, um alle HDR-Filme, Streaming, Sport und Spiele zu genießen.

Der 115X955 Max verfügt außerdem über das fortschrittlichste Smart TV-System aller Zeiten: Google TV mit integriertem Google Assistant. Der einfache Zugriff auf die Inhalte, die Sie lieben, dank der integrierten Freisprecheinrichtung: Sie können direkt mit Ihrem Fernseher sprechen. Dank der ONKYO-Lautsprecher und des integrierten Subwoofers genießen Sie eine atemberaubende 6.2.2 Dolby Atmos-Soundqualität auf dem Fernseher oder geben sie an Ihre TCL-Soundbar weiter.

Eleganz trifft auf starke Leistung. Das luxuriöse Design des 115X955 Max ist mit einem höhenverstellbaren Standfuß ausgestattet, der an jede TCL-Soundbar angepasst werden kann, und wird mit einer ultraflachen Wandhalterung geliefert. Und damit Sie jeden Tag ein besseres Erlebnis haben, wird der 115X955 Max mit einer einfachen, intuitiven Metallfernbedienung geliefert.

TCL C85 Serie- TCL 4K 144Hz QD-Mini LED TV mit Google TV und Game Master Pro 3.0

Die TCL C85 Serie kombiniert Full Array Mini LED der 6. Generation, QLED, 4K HDR Premium 3500, 144Hz Motion Clarity Pro für kraftvoll präzise Kontraste, scharfe und farbenfrohe HDR-Bildqualität. Mit Game Master Pro 3.0, HDMI 2.1, ALLM, 144Hz VRR, FreeSync Premium Pro, einer verbesserten TCL Game Bar und der Unterstützung aller aktuellen HDR-Formate (einschließlich HDR10+, Dolby Vision, Dolby Vision IQ) ist dieser TCL-Fernseher der beste Begleiter, um alle HDR-Filme, Sport und Spiele zu genießen.

Die TCL C85 Serie erweitert das Home-Entertainment-Erlebnis mit dem Google TV und dem integrierten Google Assistant, die Ihren Fernseher in einen interaktiven Hub verwandeln und Ihnen die mühelose Steuerung Ihres Fernsehers ermöglichen. Mit der integrierten Freisprechfunktion ist der Zugriff auf Ihre Lieblingsinhalte noch einfacher geworden – sprechen Sie einfach direkt zu Ihrem Fernseher.

Mit den hochwertigen Lautsprechern können Sie die beeindruckende 2.2.2 Onkyo Dolby Atmos Klangqualität genießen oder sie über die TCL Soundbar wiedergeben. Funktionale Eleganz trifft auf leistungsstarke Leistung: Das luxuriöse Design der C85-Serie wird mit einem sehr hochwertigen zentralen Standfuß* aus Metall geliefert, mit dem Sie diesen Großbildfernseher auf jeder Oberfläche zu Hause aufstellen können. Der Standfuß ist höhenverstellbar und passt zu jeder TCL-Soundbar. Die TCL C85 Serie wird mit einer einfachen, intuitiven

Metallfernbedienung geliefert, die für ein besseres Fernseherlebnis sorgt.

*Der zentrale Standfuß ist exklusiv für die 75″ und 65″ Modelle.

Der EISA Best Gaming TV wird noch größer

Der EISA Best Gaming TV-Gewinner TCL C745 mit 144Hz VRR wird 2024 in 85″ erhältlich sein, ideal für diejenigen, die auf der Suche nach dem besten Fernseher für ihre Lieblingskonsolenspiele sind. C65 PRO Serie- TCL 4K FALD QLED TV mit Google TV und Game Master 3.0 Die TCL C65 PRO Serie kombiniert Full Array Local Dimming (FALD), QLED PRO, 4K HDR Pro, Motion Clarity für hohen Kontrast und farbenfrohe, scharfe HDR-Bildqualität.

Darüber hinaus verfügt der C655 Pro über Game Master 3.0, einen 120Hz Full HD Game Accelerator und unterstützt die neuesten HDR-Formate (einschließlich HDR10+, Dolby Vision) – dieser TCLFernseher ist der beste Begleiter, um HDR-Filme, Spiele, Sport und Unterhaltung zu genießen.

Sowohl der TCL C65 PRO als auch die C65-Serie verfügen über die fortschrittlichste Smart-TVPlattform, die es gibt, mit Google TV und integriertem Google Assistant. Mit der integrierten Freisprechfunktion ist der Zugriff auf Ihre Lieblingsinhalte jetzt noch einfacher – sprechen Sie einfach direkt mit Ihrem Fernseher.

Praktisch und intelligent: Das luxuriöse Design der TCL C65 PRO Serie ohne Rahmen ist mit einem umkehrbaren Standfuß ausgestattet, der es ermöglicht, eine TCL Soundbar zu platzieren oder diesen Großbildfernseher auf einer kleineren Fläche zu Hause aufzustellen.

2.1 Bass Subwoofer Onkyo Dolby Atmos auf 55,65,75,85,98″ //2.0 Onkyo Dolby Atmos auf 43,50″.

TCL P75 Serie – TCL 4K HDR TV mit Google TV und Game Master 3.0

Die TCL P75 Serie kombiniert 4K HDR, Wide Colour Gamut und Motion Clarity für farbenfrohe, scharfe HDR-Bildqualität. Mit Game Master 3.0 und der Unterstützung der meisten aktuellen HDR-Formate (einschließlich HDR10+, Dolby Vision) ist dieser TCL-Fernseher der beste Begleiter, um HDR-Filme, Spiele, Sport und Unterhaltung zu genießen.

Dank des 120Hz Full HD Game Accelerators sind schnelle und flüssige Spiele entweder in 4K 60Hz oder bis zu 120Hz in Full HD Auflösung möglich.

Die TCL P75 Serie bietet den Nutzern eine große Auswahl an Unterhaltungsmöglichkeiten durch das hochentwickelte Smart TV System – Google TV mit integriertem Google Assistant. Die freihändige Sprachsteuerung erhöht Ihren Komfort noch weiter, was ihn zu einer erstklassigen Wahl für technisch versierte Nutzer macht.

Mit den hochwertigen Lautsprechern können Sie die beeindruckende Dolby Atmos-Soundqualität genießen oder sie über die TCL-Soundbar weitergeben. Funktionale Eleganz: Das rahmenlose Metalldesign der TCL P75 Serie ermöglicht es Ihnen, mehr von dem Bild zu genießen, das Sie lieben.

Soundbar-Reihe

Die neuen TCL Soundbars für das Jahr 2024 bieten ein erstklassiges und dennoch erschwingliches Dolby Atmos-Erlebnis, das das Heimkinoerlebnis auf ein neues Level hebt. TCL setzt sich dafür ein, seine Produktpalette zu erweitern, und präsentiert für das Jahr 2024 neue Soundbars, die nahtlos mit seinen Fernsehern kombiniert werden können.

Zu diesen Neuheiten gehört die S45H, eine 2.0-Kanal-All-in-One-Soundbar für Dolby Atmos mit einer maximalen Audioleistung von 100 W, sowie die S55H, eine 2.1-Kanal-All-in-One-Dolby AtmosSoundbar mit einer maximalen Audioleistung von 220 W.

Die neuen Modelle zeichnen sich durch ihr schlankes Premium-Metalldesign aus und verfügen über HDMI 2.1 mit e-ARC sowie über Funktionen wie DTS Virtual:X und Bluetooth 5.2. Alle Modelle, die im Jahr 2024 auf den Markt kommen, bieten einige neue, attraktive Funktionen, darunter automatische Raumkalibrierung und TCL Tutti Choral.

TCL Tutti Choral synchronisiert und optimiert die Audiowiedergabe zwischen den integrierten Lautsprechern des Fernsehers und jeder neuen TCL Soundbar des Jahres 2024. Später in diesem Jahr, im Jahr 2024, wird TCL seine berühmte Premium Ray-Danz Reihe mit zwei neuen Soundbar-Modellen erneuern.

Sportmomente mit Premium-Heimkinoprodukten erleben

Als leidenschaftlicher Sportenthusiast hat TCL seine Partnerschaften im Sportbereich in Europa und auf der ganzen Welt ausgebaut. Wir bei TCL glauben, dass Sport Menschen zusammenbringt und viel mehr als nur ein Spiel ist: Hinter jeder Herausforderung und jedem Sieg verbergen sich kraftvolle Geschichten, die zu Großem inspirieren.

Vor diesem Hintergrund unterstützt TCL mehrere führende Teams und Veranstaltungen in einer Reihe von Wettbewerbsligen in verschiedenen Sportarten. Die jüngste Ankündigung der Partnerschaft mit dem DFB legt den Grundstein für ein noch stärkeres Engagement von TCL, um Verbrauchern und Einzelhandelspartnern noch mehr hochwertige Sport- und Unterhaltungserlebnisse und -produkte zu bieten.

TCL ist der Meinung, dass alle inspirierenden Momente für alle zugänglich sein sollten. Aus diesem Grund werden die hochwertigen QD-Mini LED-Fernseher für alle kostbaren Momente zur Verfügung gestellt. Mit den XL-Bildschirmen von TCL, die bis zu einer Größe von 115 Zoll reichen, werden keine Momente mehr verpasst. Damit soll das hautnahe Gefühl, am Spielfeldrand zu stehen, realistisch vermittelt werden. Mit der gemeinsamen Sportpartnerschaft hofft TCL, ein breites Spektrum von Fans anzusprechen, die die Momente auf der ultimativen TV-Größe genießen können. (bey)