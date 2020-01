UHD-Fernseher verdrängen HD-Geräte

Eine Ära geht langsam zu Ende: Die starken Verkaufszahlen von großen UHD-Fernsehgeräten im vergangenen Jahr zeigen, dass sich Ultra HD als neuer Standard des Fernsehmarkts etabliert hat und das einst revolutionäre einfache HD langsam zum Alteisen gehört.

Ultra HD-Fernseher mit einer Auflösung von 3840 x 2160 Bildpunkten verdrängen zunehmend HD-Geräte. Im Jahr 2019 betrug der Anteil der UHD-TVs am TV-Gesamtmarkt laut GfK Retail & Technology insgesamt knapp 65 Prozent, im vierten Quartal 2019 sogar über 70 Prozent – Tendenz weiter steigend. Für 2020 rechnet die Deutsche TV-Plattform daher damit, dass drei von vier verkauften Fernsehern Ultra HD-Geräte sein werden. 2019 wurden in Deutschland rund 4,2 Mio. UHD-Displays verkauft – ein Plus von 12 Prozent gegenüber 2018. Seit 2014 wurden damit kumuliert rund 14 Mio. Stück abgesetzt.

Der Trend zu größeren Fernsehern hielt auch 2019 weiter an. Am beliebtesten waren 55-Zoll-Flachbildschirme mit knapp 1,5 Mio. verkauften Geräten. Den stärksten Zuwachs verzeichnete die Klasse der 65-Zoll-Bildschirme mit einem Plus von 23 Prozent gegenüber dem Vorjahr.