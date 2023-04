ARD: Mitmach-Aktion zum Deutschlandticket

Anzeige

Die ARD plant eine multimediale Mitmach-Aktion zum Deutschlandticket. Fahrgäste können ab sofort online ihre Erfahrungen mit Bussen und Bahnen für eine Studie bereitstellen.

Unter dem Motto #besserBahnfahren will die ARD mit den Forscherinnen und Forschern der Hochschule Karlsruhe und der Universität Konstanz in einem multimedialen Projekt herausfinden, welche Auswirkungen das Deutschlandticket hat und ob es eine Verkehrswende einleiten kann.

Über den Link DasErste.de/besserBahnfahren können die Menschen bis Ende Juli sowohl von positiven als auch negativen Erlebnissen beim Bahnfahren erzählen. Sie können auch eigene Fotos hochladen. Die Mitmachaktion geht auf Fragen dazu ein, beispielsweise wie häufig das 49-Euro-Ticket genutzt wird und ob es andere Angebote im öffentlichen Nahverkehr braucht. Auf einer interaktiven Deutschlandkarte kann jede und jeder die persönlichen Berichte nachverfolgen.

Deutschlandticket startet am 1. Mai: ARD-Aktion schon online

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler untersuchen die Eingaben unter der Leitung des Verkehrsökologen Jochen Eckart. Er forscht an der Hochschule Karlsruhe zu nachhaltiger Mobilität. Die Ergebnisse will die ARD in verschiedenen Formaten in Fernsehen, Hörfunk und Online diskutieren. Außerdem fragt ein ARD-Team bei ausgewählten Meldungen für die ARD Story „Besser Bahnfahren! – Was muss sich ändern?“ nach.

Das Deutschlandticket gilt von 1. Mai an, es kann bereits seit einigen Wochen gekauft oder vorbestellt werden. Für das Ticket muss ein Abo abgeschlossen werden, es ist aber monatlich kündbar.