AVM gibt bekannt: Verdoppelung bei Mesh-Technik

Ein aktuelles FritzOS-Update soll den Gebrauch der Mesh-Funktion für Fritz-Produkte vereinfachen. Immer mehr Geräte werden nach Herstellerangaben mit der Funktion betrieben.

Die Anzahl der eingesetzten Fritz-Produkte, die per Mesh-Technik betrieben werden, habe sich, so AVM, innerhalb eines Jahres verdoppelt. WLAN Mesh ist eine Technik, bei der Fritzboxen, Repeater und sogenannte Powerline-Geräte ein gemeinsames Funknetz aufspannen. Dadurch können die Vorteile der verschiedenen Übertragungstechnologien sich zum Beispiel bei für herkömmliches WLAN ungünstigen Gebäuden oder Wohnungen ergänzen. Die aktuellen FritzOS-Updates für den FritzRepeater 6000 und weitere Geräte – AVM bennent zum Beispiel die Fritzbox 7490 oder den Repeater 1750E – sollen eine stabilere WLAN-Verbindung und vereinfachte Möglichkeit zur Mesh-Integration bieten.

Hersteller AVM empfiehlt, alle Fritz-Produkte in ein Mesh zu bringen. Per App oder Browser lasse sich einfach nachschauen, ob bei den jeweiligen Produkten die Mesh-Funktion aktiviert sei oder diese zu updaten sind. Um Fritz-Produkte in ein Mesh zu bringen, genüge ein Knopfdruck an den entsprechenden Produkten oder die Nutzung der MyFritzApp. Auch das herkömmliche Verfahren, die Konfigurationsseite der Geräte per Browser zu nutzen, funktioniert.