BR gibt Mediathek auf

„Spart Ressourcen“: Der Bayerischen Rundfunk wird die BR-Mediathek in den nächsten Monaten in das ARD-Angebot überführen.

Die Sendeanstalt gibt in diesem Zusammenhang bekannt: „Wie alle anderen Landesrundfunkanstalten der ARD konzentriert sich auch der BR darauf, die fünf großen Digital-Plattformen der ARD zu stärken und die gemeinsamen Energien auf diese zu fokussieren: ARD Mediathek, ARD Audiothek, „Tagesschau.de“, „Sportschau.de“ und „KiKa.de“. Dadurch haben wir die beste Chance auf größtmögliche Wahrnehmbarkeit unserer wertvollen Inhalte in der digitalen Welt. Der Erfolg der ARD-Mediathek bestätigt diese Richtung: 2021 hatte sie mehr als zwei Milliarden Videoabrufe, im Vergleich zum Jahr 2020 ein Plus von 62 Prozent. Dieser Trend setzt sich auch im ersten Halbjahr 2022 fort.

Der „BR-Mediathek-Ballon“ fliegt zur ARD-Mediathek und wird dort dann im Frühjahr 2023 landen. © Bayerischer Rundfunk

Überführung der BR-Mediathek soll im Frühjahr 2023 abgeschlossen sein

Auch die Inhalte des Bayerischen Rundfunks werden immer mehr in der ARD-Mediathek abgerufen. Wir erreichen dort höhere Abrufzahlen im Vergleich zur eigenen Mediathek. Wir haben uns deshalb entschieden, die BR-Mediathek nicht mehr dauerhaft als eigenständiges Produkt weiterzuführen, sondern sie perspektivisch in die ARD-Mediathek zu überführen. Zumal es in der ARD-Mediathek seit Kurzem sehr gut gestaltete und auch gut angenommene Regionalfenster gibt, die es ermöglichen, Inhalte je nach Region und Interesse auszusuchen. Das spart Ressourcen und hilft bei der Sichtbarkeit unserer eigenen Inhalte.

Wichtig ist und bleibt bei aller Zusammenarbeit: Den inhaltlichen USP der ARD, nämlich die regionale Verwurzelung und die regionale Vielfalt, um die uns alle europäischen Länder beneiden, wollen wir natürlich aufrecht erhalten. Die Überführung soll planmäßig im Laufe des Frühjahrs 2023 abgeschlossen sein.„

Mehrere ARD-Sender sind diesen Schritt bereits gegangen, etwa der Südwestrundfunk, der Hessische Rundfunk und der Rundfunk Berlin-Brandenburg (DIGITAL FERNSEHEN berichtete).

