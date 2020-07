Mehr Live-Shows für ProSiebenSat.1 Quiz-App „Quipp“

Anzeige

ProSiebenSat.1 baut sein App-Angebot für Deutschland und Österreich weiter aus und startet mit der Quiz-App „Quipp“ eine Show-Offensive – unter anderem mit UNtersützung der Münchner Polizei.

„Quipp“, die Live-Quiz-App von ProSiebenSat.1, baut ihr Angebot an Live-Shows signifikant weiter aus. Ab sofort bietet die kostenlose Anwendung in Deutschland und Österreich über 30 Live-Shows pro Woche.

Neben dem werktäglichen „Lunch Quippie“ um 13 Uhr und der allabendlichen Hauptshow „Quipp Classic“ um 20 Uhr bietet Quipp zahlreiche neue Special-Interest-Shows zu unterschiedlichen Zeitslots am Tag, darunter die wöchentliche Ausgabe von „Moviemania“, die sich in den kommenden Shows mit Fragen rund um die beliebtesten Disney-Filme beschäftigt, montags um 20.30 Uhr. „Newsweek“ ist ein neues Quiz für Nachrichten-Junkies, immer samstags um 20.30 Uhr. Der neue „Late Night Quippie“ richtet sich an Quiz-Fans am Wochenende, jeweils samstags und sonntags um 21 Uhr. Die neue wöchentliche „Quipp Crime“-Show kooperiert unter anderem mit der Münchner Polizei und testet Wissen rund um das Thema Recht und Ordnung – immer donnerstags um 20.30 Uhr. In der „Galileo Show“ stehen Themen aus dem ProSieben-Wissensmagazin im Mittelpunkt, jeden Mittwoch und Freitag um 20.30 Uhr. Eine österreichische Ausgabe von „Quipp Classic“ live aus Wien ist werktäglich um 19.30 Uhr im Programm. Ausgewählte Spezialausgaben zu aktuellen Shows auf den Sendern der ProSiebenSat.1-Gruppe – wie etwa das Quiz zu „Die! Herz! Schlag! Show!“ am 27. Juli auf ProSieben – runden das vielfältige Angebot ab. Moderiert werden die bis zu 15 Minuten langen Shows abwechselnd vom bewährten „Quipp“-Moderatoren-Team, das durch prominente Kollegen wie Steven Gätjen oder Gil Ofarim ergänzt wird.

Die Live-Quiz App „Quipp“ ist im November 2018 gestartet. Bislang haben nach Angaben von ProSiebenSat.1 über 1,6 Millionen Smartphone-User die App heruntergeladen.