Netflix stellt Inhalte kostenlos bei Youtube zur Verfügung

Die Streaming-Instanz und Googles Videoplattform machen gemeinsame Sache. Netflix hat einige seiner Inhalte zum kostenlosen Anschauen bei Youtube hochgeladen. Die Maßnahme hat einen pädagogischen Hintergrund.

Weil die Schulen geschlossen sind, hat sich Netflix dazu entschlossen unter anderem das Doku-Highlight „Unser Planet“ bei Youtube kostenlos zur Verfügung zu stellen. Die frei gegebene Playlist umfasst zu diesem Zeitpunkt insgesamt 33 Inhalte. Das Angebot richtet sich primär an sich im Heimunterricht befindliche Schüler in Amerika und umfasst daher pädagogisch wertvolle Dokumentationen. Die Inhalte aber auch hierzulande in Europa abrufbar.

Die Inhalte sind jedoch in englischer Sprache. Unter den gratis feilgebotenen Inhalten befinden unter anderem die Reihen „Abstract“, „Babies“ und wie erwähnt auch „Unser Planet“ unter dem Originaltitel „Our Planet“. Des Weiteren gibt es auch die Doku „13th“ kostenlos zu sehen, die sich mit der amerikanischen Verfassung befasst, oder auch das Format „Explained“, in dem unter anderem der Börsenmarkt oder Sportarten wie Cricket erklärt werden.