Neue Webseite mit neuem Namen bei WISI

Anzeige

Wisi.de wird zu wisigroup.com: Kurz vor der Kongressmesse Anga Com Digital veröffentlicht das Hightech Unternehmen seine neue Webseite.

Frisch gelauncht und zeitgemäß im Design. Mit seiner neuen Webseite wisigroup.com präsentiert sich der Hersteller von Empfangs- und Verteiltechnik in neuem Licht. Der Launch ist zudem pünktlich vor Beginn der Anga Com Digital, die ab morgen, 8. Juni bis 10. Juni online stattfindet. Zunächst dient die sogenannte DXP (Digital Experience Platform) als Webauftritt für den deutschen und internationalen Markt für die Schlüsselbereiche der Kommunikation. Anschließend sollen in den nächsten Monaten weitere Länderseiten für spezifische Märkte folgen. Dazu gehören die USA, Spanien, Portugal und Lateinamerika sowie Middle East.

Auf den ersten Blick wirkt die minimalistische Webseite von Wisi sehr übersichtlich und strukturiert. Sowohl was das Menü angeht, als auch die Aufteilung der gestalterischen Elemente. Über eine intuitive Menüführung gelangt der Nutzer direkt zu den wesentlichen Bereichen wie Produkte, Lösungen und Serviceleistungen. Zudem findet sich auf jeder Seite Kontaktmöglichkeiten, um bei Fragen sofort zu einem passenden Ansprechpartner zu gelangen. Außerdem lässt sich die Navigation durch die Unterseiten leicht über die angegebene Pfadstruktur nachvollziehen.

„Ein regelmäßiges Vorbeisurfen lohnt sich“ meint Daniela Gröbel-Becker, Head of Global Marketing . „Da wir wöchentlich neue Inhalte auf die Seite stellen, um unsere Interessenten und Kunden immer auf dem Laufenden zu halten. Darüber hinaus werden wir unseren Webauftritt in den kommenden Monaten mit regionalen Seiten unserer Tochtergesellschaften weiter ausbauen, damit sich jeder Besucher bei uns heimisch fühlt.“