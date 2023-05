Neuer Sky Sport Onlineshop

Anzeige

Die digitale Sportplattform Fanatics, weltweiter Marktführer für lizenzierte Sport-Merchandising-Artikel, und Sky Sport haben eine neue Partnerschaft bekannt gegeben, die den Fans in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Großbritannien, Irland und Italien einen neuen Online-Shop für Sportartikel zur Verfügung stellt.

Der Shop ist über die Sportportale von Sky in den Territorien von Deutschland, Italien sowie Großbritannien und Irland zugänglich und wird von Fanatics betrieben. In Deutschland ist „Fanatics – powered by Sky Sport“ ab sofort unter skysport.de/shop aufrufbar.

Der neue Onlineshop ist die erste Partnerschaft von Fanatics mit einem europäischen Sender und ebenfalls eine Premiere für die Sportabteilung des Pay-TV-Anbieters. Sie wird den Fans Zugang zur branchenführenden Auswahl von Fanatics bieten, die über 900 lizenzierte Produkte der größten Sportorganisationen und -vereine aus unter anderem der Bundesliga, der Premier League, der Formel 1, der NHL, der NFL, der NBA und vielen weiteren Ligen umfasst.

Unter der oben angeführten Web-Adresse können Fans lizenzierte Merchandising-Artikel nun direkt über die von Sky Sport betriebenen Kanälen beziehen. Neben der (Live-)Sportberichtersttatung auf Sky wird so der Fanbegeisterung zusätzlich Rechnung getragen. Als Teil der Vereinbarung wird Fanatics auch die Möglichkeit haben, in Zukunft Produkte unter der Marke Sky Sport zu entwickeln.

Auch Produkte der Marke Sky Sport denkbar

Hans Gabbe, Senior Vice President Sports Rights & Commercialization bei Sky Deutschland: „Wir sind stolz darauf, diese neue E-Commerce-Plattform als Teil unseres digitalen Ökosystems ankündigen zu können, da Sky Sports weiterhin Innovationen vorantreibt, die den Sportfans das bestmögliche Erlebnis bieten. Fanatics ist ein etablierter Weltmarktführer in diesem Bereich, und als Partner werden wir mit unserer kombinierten Expertise ein branchenführendes und nahtloses Erlebnis bieten können.“

Matthew Primack, Senior Vice-President for International Business Affairs and Development bei Fanatics: „Fanatics ist stolz darauf, mit Sky Sport zusammenzuarbeiten und Sky Sport den Einstieg in den Markt für lizenzierte Sportartikel zu ermöglichen. Diese Markteinführung ist ein bedeutender Meilenstein für Sky, Fanatics und Sportfans im Allgemeinen, denn sie schließt die Lücke zwischen den Fans, die Sport sehen und denjenigen, die Zugang zu den Produkten haben wollen, durch die sie ihre Verbundenheit mit den Trikots und Farben ihrer Lieblingsmannschaften zeigen können, unmittelbar. Sky Sport hat sich im Laufe der Jahre einen weltweiten Ruf als führender Anbieter von Sport-Übertragungen erworben, der stets bereit ist, Innovationen voranzutreiben und die Grenzen zu überschreiten, um das Erlebnis für die Fans in einer Vielzahl von Sportarten zu verbessern – Werte, die sich eng mit unseren eigenen decken. Diese spannende Partnerschaft bündelt unser gemeinsames Fachwissen, um Sportfans in Großbritannien, Deutschland und Italien ein noch besseres Erlebnis zu bieten, indem wir ihnen Zugang zu einem der umfangreichsten Sortimente an lizenzierten Merchandising-Artikeln bieten, die es überhaupt gibt.“

Quelle: Sky Deutschland | Red.: bey

