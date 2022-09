Sky mit neuem Re-Live-Feature und mehr Fußball aus England

Anzeige

Sky-Q-Kunden können seit neuestem bei der Bundesliga auf ein neues Re-Live-Feature zurückgreifen. Zudem zeigt Sky künftig noch mehr Fußball aus England, aber wohl nicht schon ab diesem Wochenende.

Der Tod von Queen Elizabeth II. hat Großbritannien in Staatstrauer versetzt. Ob daher in den kommenden Tagen Sport-Events, wie zum Beispiel die Spiele der Premier League stattfinden werden, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht entschieden worden. Medienberichten zufolge tagen die Funktionäre zur Stunde. Nichtsdestotrotz gibt es bei Sky auf jeden Fall reichlich Bundesliga-Angebot übers Wochenende.

Sky-Q-Kunden können Bundesliga-Spiele jetzt auch re-live gucken

Dabei stehen am Samstag ab 15.15 Uhr die Begegnungen FC Bayern – VfB Stuttgart (Sky Sport Bundesliga 2 und Sky Sport Bundesliga UHD), das Debüt von Trainer Marco Rose bei RB Leipzig gegen seinen alten Klub Borussia Dortmund (Sky Sport Bundesliga 3), Hertha BSC – Bayer 04 Leverkusen (4), Eintracht Frankfurt – VfL Wolfsburg (5), Hoffenheim – Mainz 05 (6) sowie das Topspiel der Woche Schalke 04 – VfL Bochum (Sky Sport Bundesliga, Bundesliga 3, UHD und Sky Sport Top Event, Anpfiff 18.30 Uhr) auf dem Programm. Hinzu kommen natürlich auch noch die Konferenz und Einzelspiele der 2. Bundesliga vom Samstag (ab 12.30 Uhr) und Sonntag (ab 13 Uhr) live auf Sky Sport Top Event und Sky Sport Bundesliga 2 bis 5.

Zudem wurde ein neues Feature für Sky-Q-Kunden ausgerollt, dass es so bisher nur im linearen Programm gab. Nach einem Testbetrieb am vergangenen Spieltag stehen alle Spiele der Bundesliga eine Stunde nach Abpfiff auch re-live zum Abruf bereit. Laut Aussagen ein Sky-Sprechers sollen weitere Wettbewerbe und Sport-Events in Kürze folgen. Für dieses Wochenende müssen Fans der 2. Bundesliga und der Premier League aber noch auf die On-Demand-Wiederholungen in voller Länge verzichten.

Mehr Fußball aus England

Auch wenn die Sport-Events kurzfristig abgesagt werden sollten, überträgt Sky künftig noch mehr Fußball aus England. Denn neben der exklusiven Live-Übertragungsrechte der Premier League besitzt Sky nun auch jene der Barclays FA Women’s Super League. DIGITAL FERNSEHEN berichtete über den Rechte-Erwerb an der höchsten englischen Liga im Frauenfußball.

Wie eingangs erwähnt, ist es sehr wahrscheinlich, dass der Ball in den englischen Profi-Ligen am Wochenende ohnehin ruht. Eigentlich sollte aber die Liga der Europameisterinnen, die Women’s Super League, am Samstag auch in ihre neue Spielzeit starten. Wenn – wider Erwarten – keine Intervention aufgrund der Staatstrauer kommen sollte, ginge es am Samstag um 13.20 Uhr mit der Partie Tottenham Hotspur gegen Manchester United los, die Sky im englischen Original-Kommentar übertragen würde.

Tags darauf folgt dann das Match zwischen Manchester City und dem FC Arsenal, auf das am Sonntag ab 19.30 Uhr auf Sky Sport Premier League durch die Expertin Turid Knaak und Kommentator Hannes Herrmann einstimmen.

