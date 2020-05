Sky startet neuen Podcast – „Serien und Filme im Reality Check“

„Echt jetzt. Sky Serien und Filme im Reality-Check“ – so lautet der Titel des neuen Podcasts von Sky. Den Anfang macht das Sky Original „Das Boot“.

„Echt jetzt.“ soll kein klassischer Serien- oder Filmpodcast sein. Vielmehr spricht Moderatorin Nina Liebold mit Gästen, die fiktionale Serien in die wirkliche Welt bringen oder aber einen neuen Blickwinkel auf das Thema einer Serie oder eines Films bieten können.

Liebold selbst produziert seit 26 Jahren die Kinosendung „CineNews“, die bundesweit auf 90 Radiostationen läuft. Mit ihrer Begeisterung für Filme und Serien sei sie die beste Wahl und Stimme für das neue Format, von dem alle 14 Tage eine neue Folge erscheinen soll.

In der Pilotfolge von „Echt jetzt.“ dreht sich alles um die neue Staffel des Sky Originals „Das Boot“, die seit 24. April immer freitags 20.15 Uhr auf Sky One läuft, sowie auch via Sky Q und Sky Ticket zu sehen ist. Die erste Staffel steht außerdem auf Abruf zur Verfügung.

Liebolds erster Gast ist der ehemalige Fregattenkapitän, Marineberater, Ausbilder und Coach zur Serie, Jürgen Weber. Weber war dreißig Jahre bei der Deutschen Marine und diente davon zehn Jahre auf U-Booten. Er verrät unter anderem, wie er für eine möglichst reale Darstellung der Handlungen auf dem U-Boot in das „Das Boot“ sorgte, wie er die Stars für den Dreh coachte, aber auch, wie eine U-Boot-Besatzung mit der Enge unter Wasser zurechtkommt.

Der Podcast „Echt jetzt. Sky Serien und Filme im Reality-Check“, ist über die Podcast-Portale von Apple iTunes und Spotify sowie über den YouTube-Kanal von Sky Deutschland abrufbar.

Weitere Infos gibt es auf der Webseite zum Podcast.