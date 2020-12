Spotify Podcasts nun auf Echo-Geräten verfügbar

Anzeige

Kunden von Amazon Alexa können jetzt ihren Account mit dem Spotify-Konto verbinden und über Echo-Geräte auf Podcasts zugreifen.

Spotify Podcasts können ab sofort auch auf Echo-Geräten abgespielt werden. Dazu verknüpfen Alexa-Kunden ihren Account mit dem Spotify-Konto. Über den Amazon Sprachassistenten Alexa lassen sich so Lieblings-Podcasts schnell finden und abspielen. Episoden können außerdem pausiert und auf einem anderen Echo-Gerät, der Spotify-Webseite oder -App fortgesetzt werden.

Mit folgenden Beispielen lassen sich Podcasts auf Echo-Geräten abrufen:



• „Alexa, spiel [Name des Podcasts] von Spotify.“

• „Alexa, spiel die letzte Folge von [Name des Podcasts] von Spotify.„

• „… setze [Name des Podcasts] von Spotify fort.„

• „… 30 Sekunden schneller Vorlauf.„

• „… nächste Folge.„

Darüber hinaus können Kunden Spotify auch als bevorzugten Podcast-Anbieter in der Alexa-App festlegen. So priorisiert der Sprachassistent die Wiedergabe von Spotify, sofern der gewünschte Inhalt dort verfügbar ist. Verknüpfen und Verwalten lässt sich Spotify in den Einstellungen der Alexa-App unter Musik & Podcasts.